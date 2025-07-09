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陸國家發改委：2025年大陸GDP規模 預計574兆

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，2025年大陸GDP規模預計在人民幣140兆元（約新台幣574兆元）左右。國新辦
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，2025年大陸GDP規模預計在人民幣140兆元（約新台幣574兆元）左右。國新辦

大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，2025年大陸GDP規模預計在人民幣140兆元（約新台幣574兆元）左右。

鄭柵潔在國新辦舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，在經濟發展方面。主要體現在經濟實力顯著增強，大陸是世界經濟增長的主要貢獻者。經濟總量連續跨越人民幣110兆、120兆、130兆，今年預計可以達到人民幣140兆左右；增量預計超過人民幣35兆。相當於再造1個長三角。

鄭柵潔指出，另外1個概念就是，相當於國家排名前3的經濟大省——廣東、江蘇、山東這三個省的經濟總量的總和，也超過了世界排名第3國家的經濟總量。大陸對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%左右。前4年大陸的經濟增速平均在5.5%，在經受各種風險挑戰的衝擊下，還能保持這樣的增速，在經濟發展史上應該是前所未有的。

此外，在創新驅動方面，他提到，「十四五」規劃把創新提到前所未有的重要位置，大陸研發投入再創新高。去年全社會研發經費投入規模比「十三五」末增長近50%，增量達到人民幣1.2兆元；研發投入強度提高到2.68%，接近經濟合作與發展組織（OECD）國家平均水準。

人民幣 經濟發展 規模

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