華為余承東回應開車睡覺質疑：當時低頭看手機 已交罰款兼扣分

今年5月底，有網友拍攝到華為常務董事余承東駕駛問界M8時疑似開車睡覺。

7月8日晚，余承東出席「2025享界用戶星享之夜」時回應稱，當時沒有睡覺，而是低頭看手機，事後已立即到公安局自首，「結果平生以來第一次進局子，交了罰款、扣了3分」。

今年5月26日，網傳影片顯示，余承東疑似開車睡覺。從拍攝角度來看，應是旁邊車輛的司機拍攝，該司機鳴喇叭提醒余承東後，余承東隨即搖下車窗示意。

《南方都市報》報導，在7月8日舉行的「2025享界用戶星享之夜」上，余承東首次回應不久前疑似開車「打瞌睡」事件。他表示，「前段時間開車被拍，說我開車睡覺，那是大早上，我怎麽可能睡覺呢？當時是在低頭看手機」。

余承東稱，當時旁邊的人（拍片者）駕駛新款M9和他打招呼，「我還以為是華為員工，降下車窗風大，我也聽不見」。隨後不久，公安部門聯繫了他，他也立即到公安局自首，「我開了快30年的車，沒違規、沒罰款，不小心闖過紅燈，但基本上沒有出過事情，而第一次進公安局，就是因為低頭看手機」。

余承東疑似開車睡覺一事，引起外界關於智駕安全性的討論。有大陸律師提醒，根據《道路交通安全法》的規定，司機始終對車輛運行安全負主體責任，即使開啟了輔助駕駛，若存在「脫手脫眼」行為，可認定其存在妨礙安全駕駛的違法行為，依法處以罰款並記分。

今年以來，智能駕駛導致的安全事故引發巨大爭議。4月，監管部門出面組織車企開會，強調車企要「明確系統功能邊界和安全響應措施，不得進行誇大和虛假宣傳」。

工業和信息化部明確要求，車企在宣傳中不得使用自動駕駛、自主駕駛、智駕、智能駕駛、高階智駕等容易引發誤解的名詞，必須以「智駕等級+輔助駕駛」描述，如L2級輔助駕駛等。此外，禁止使用代客泊車、一鍵召喚、遠程遙控等名詞，強調司機必須全程參與控制。

目前，多家車企對智駕能力的宣傳已趨於保守，開始淡化智駕。包括鴻蒙智行、比亞迪、「蔚小理」、小米汽車等車企在宣傳產品時，更多地將智能駕駛改為輔助駕駛。

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文章授權轉載自《香港01》