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周杰倫入駐抖音「0作品卻已破百萬粉絲」！概念股一度漲逾100%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫9日入駐抖音平台，名稱為「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。該帳戶公開不到15分鐘漲粉5萬。截至9日14時33分，粉絲數超過356萬。抖音相關負責人表示帳號屬實。

受此消息影響，多檔「周杰倫概念股」大漲。其中，港股「巨星傳奇」一度漲超100%，截至午間收盤，仍漲超70%。巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美等關聯人士實控，巨星傳奇的商業模式就是「周杰倫IP+新零售」，2024年還曾靠戶外實境互動綜藝節目「周遊記2」熱播，IP業務收入增長65%。

大陸A股檔相關概念股也紛紛大漲，截至午間收盤，志邦家居漲停，鋒尚文化漲超9%。

21世紀經濟新聞報導，針對外傳的抖音「花費9位數與周杰倫簽約」傳言，抖音相關負責人予以否認，「消息不實，為謠言」。

公開資訊顯示，2020年5月，快手宣布與杰威爾音樂達成版權合作，獲得周杰倫全部歌曲及MV的短影音平台授權，使用者可免費收聽歌曲、觀看MV，創作者也可使用相關素材 。

2020年6月1日，周杰倫正式入駐快手，開通了首個中文社交媒體帳號「周同學」。而抖音帳號則為他第2個中文社交媒體帳號。

志邦家居與周杰倫的合作，始於2019年1月11日，當時志邦家居簽約周杰倫，作為品牌形象代言人。

鋒尚文化在2024年已與周杰倫合作項目，並將深度參與2025年周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會的策劃工作。

證券時報報導，「周同學」IP的幕後推手是巨星傳奇。巨星傳奇業務分為IP創造及營運和新消費兩大板塊。其中，在IP創造及營運方面，公司透過為不同藝人量身打造獨特的人物IP和內容IP，最大程度地發揮影響力。

有多頻道網路（MCN，即網紅經紀公司）機構人士分析認為，周杰倫以「周同學」身分入駐抖音，有望展現出強勁的吸粉能力。在「流量即資產」的時代，流量池的擴充，將為明星IP業務注入新的動能，也將反哺新消費業務。

該人士進一步指，「短期看，流量紅利將提振公司明星IP影響力、衍生品銷售及品牌聯名收入；長期而言，透過持續輸出周杰倫的個性化內容，強化IP情感連接，也可以提升商業轉化的自然滲透率。」

隨著人氣歌手入駐，短影音平台同樣可以獲益。前述人士分析，回顧抖音和快手的走紅，一半靠影音、一半靠音樂，「平台有了音樂版權後，這些歌曲就能在短影音平台上，被大量拍攝創意影音，並迅速在全網出圈。音樂也能帶動整個短視頻生態的發展，好音樂拉動了更多短視頻的生產和消費。」

周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。圖／截自抖音
周杰倫9日入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。圖／截自抖音

抖音 流量 音樂

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