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受貿易戰影響！大陸6月PPI年減3.6% 2年來最嚴重

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸6月PPI年減3.6%，是2年來最嚴重。中新社
大陸6月PPI年減3.6%，是2年來最嚴重。中新社

由於經濟面臨全球貿易戰的不確定性以及境內需求低迷，大陸國家統計局9日公布，今年6月工業生產者出廠價格（PPI）年減3.6%，遜於路透調查預估的下跌3.2%，跌幅較5月擴大0.3個百分點，並創下2023年7月以來的近兩年新低。

路透分析，大陸6月PPI顯示製造端通縮壓力進一步加深，至近2年來的最嚴重水平，這給政策制定者帶來推出更多支持措施的壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春指出，因為出口放緩，財政支持帶來的提振作用減弱，預計大陸今年晚些時候需求將會減弱。

由於境內需求低迷仍拖累大陸經濟，企業紛紛採取價格折扣來刺激銷售，促使當局敦促結束汽車產業激烈的價格戰。

大陸國家統計局首席統計師董莉娟表示，6月PPI增幅呈現負成長，跌勢較5月擴大0.3個百分點；不過伴隨整治企業低價競爭等多個政策力道加大，部分行業供需關係有所改善，價格呈現穩定回升態勢。

壓力

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