台8軍工企業被陸限制出口 不影響公務合約但衝擊民間業務

中國大陸商務部今點名漢翔等八家台灣廠商列出口管制管控，禁止出口軍民兩用物項（同時具備軍民用途者）。相關業者指出，若改用非大陸製基礎零附件，成本不免會提高，但政府部門的採購合約都明確規定「非紅」，廠商都已找到其他的供應鏈；但這些廠商的民間業務，也不再能以「貼牌」方式當自家產品，自然會影響成本。

中國大陸商務部今天宣布，依據「中華人民共和國出口管制法」和「中華人民共和國兩用物項出口管制條例」等規定為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將八家台灣地區廠商列入出口管制管控名單，禁止出口兩用物項（同時具備軍民用途者），包括中科院、漢翔航空工業、台灣國際造船、中信造船、龍德造船、經緯航太、仲碩科技、攻衛股份有限公司等。

上述企業中，漢翔為航空器製造，台船、中信、龍德是造船業三大巨頭，經緯、仲碩生產無人機，攻衛則生產抗彈防護裝具。

對此，相關業者指出，大陸製造的一些基礎零附件，的確在價格上具備優勢，如果改用台灣或其他國家產品，成本不免會提高。但以近年政府部門的採購合約，都明確規定「非紅」，如使用大陸零組件就是違約，因此廠商都已找到其他的供應鏈。但這些廠商仍可能有民間業務，例如承造商船等，如果被大陸方面禁止使用零附件，自然會影響成本。另外，廠商也不再能以「貼牌」方式，進口大陸產品或半成品，經過簡單加工組裝後，就當成台灣製造的自家產品。