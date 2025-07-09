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陸「十四五」首波成績出爐！經濟平均增速5.5%、人均預期壽命79歲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，「十四五」前4年大陸經濟增速平均達到5.5%。大陸這麼大的體量和增量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。路透
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，「十四五」前4年大陸經濟增速平均達到5.5%。大陸這麼大的體量和增量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。路透

大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，「十四五」（指第14個五年規畫，為2021至2025年）前4年大陸經濟增速平均達到5.5%。大陸這麼大的體量和增量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展史上前所未有。

此外，2024年大陸人均預期壽命提高到79歲。從「十二五」到「十四五」，每5年都增長了1歲。

鄭柵潔9日在大陸國新辦舉行的高品質完成「十四五」規劃（2021-2025年的國家規劃，也是大陸制定國民經濟和社會發展的第14個五年規劃）首場新聞發布會上表示，大陸5年經濟增量預計將超過人民幣35兆元（約新台幣143.5兆元），相當於廣東、江蘇、山東，也就是排名前3經濟大省2024年的總量，並超過長三角地區的總量，也超過世界排名第3國家的總量，每年對世界經濟增長的貢獻率保持在30％左右。

鄭柵潔提到，大陸「刀刃向內」破除體制機制障礙，全國統一大市場「四梁八柱」基本建立，民營經濟促進法頒布施行，製造業外資准入限制「清零」，全大陸外資准入負面清單限制措施縮減到29項，民營企業增加到5,800多萬戶，比「十三五」末增長超40%。

糧食方面，鄭柵潔指出，「十四五」支持新建和改造提升高標準農田4.6億畝（中國大陸1畝約為666.67平方公尺），目前累計已建成超過10億畝高標準農田，相當於糧食產量排名前2位的黑龍江、河南2省面積的總和，「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。

能源方面，建成了全球規模最大的電力基礎設施體系，發電裝機容量占全球3分之1，即使在迎峰度夏、迎峰度冬這些用能最高峰時段，群眾用能需求都得到有力的保障。

大國擔當方面，中國大陸堅定履行「雙碳」（碳達峰、碳中和）承諾，單位GDP能耗4年累計降低11.6%，相當於減少11億噸二氧化碳排放量。

此外，中國大陸與亞洲、非洲、拉美等國取得共建「一帶一路」合作方面的新成果新進展，合作範圍擴大到150多個國家、30多個國際組織，合作成果惠及共建國家，在產業、交通、就業、民生等方面取得了許多的重大進展和成效。

鄭柵潔表示，「十四五」以來，大陸站上了一個又一個創新制高點，第1艘大陸國產電磁彈射航艦「福建艦」下水，第1艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」建成營運，加上大型液化天然氣（LNG）運輸船全球領先，集齊了船舶工業皇冠上的「三顆明珠」。

還有第1座大陸太空站「天宮」全面建成營運，全球第1座第4代核電站石島灣基地投入商業運行，「嫦娥六號」實現全球第1次月球背面無人採樣返回，第1次按照國際通行適航標準研製的大陸國產大飛機C919實現商業飛行。

鄭柵潔指出，這些「第1艘」、「第1座」、「第1次」，充分彰顯了大陸創新的重大突破。事實證明，「脫鉤斷鏈」、打壓遏制只會增強大陸自立自強的決心和能力，只會加速科技創新的進度和突破。

外資 經濟發展

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