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抵制單邊主義 李強：北京堅定維護聯合國全球治理中核心地位

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強（右），在巴西里約熱內盧會見聯合國秘書長古特雷斯。新華社
大陸國務院總理李強（右），在巴西里約熱內盧會見聯合國秘書長古特雷斯。新華社

繼日前會見巴西總統魯拉，雙方達成共同抵制單邊主義的共識後。大陸國務院總理李強，8日在巴西里約熱內盧會見聯合國秘書長古特雷斯時表示，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。北京堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。

新華社報導，李強會中肯定聯合國成立80年來，為維護世界和平安寧、促進共同發展作出了重要貢獻。他表示，大陸願深化同聯合國的溝通與合作，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

李強指出，國際形勢越複雜，越要堅持和維護聯合國權威；北京堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。

他提到，目前全球安全形勢嚴峻，大陸為推動熱點問題的政治解決作了大量勸和促談努力，將繼續支持聯合國為推動緊張局勢降溫發揮獨特作用。

李強認為，各方應當把發展置於國際議程優先位置，攜手加強全球發展合作，把資源優先投入減貧、教育、就業、能力建設等重點領域，重振全球發展夥伴關係。

他指出，大陸作為負責任的發展中大國，將繼續堅定擴大開放，同各國分享機遇，共同發展。北京也支持儘快補齊人工智慧、網路空間、極地、外空等新興領域治理短板，支持聯合國為此發揮主管道作用。

古特雷斯表示，面對當前國際形勢，聯合國期待以成立80周年為契機，同大陸加強合作，維護聯合國憲章和國際法權威，支持多邊主義，反對單邊主義，共同應對氣候變化等全球性挑戰，加強人工智慧全球治理，促進世界和平發展。

北京 李強 聯合國

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