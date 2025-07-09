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中國6月CPI微增0.1% 5個月來首度轉正

中央社／ 上海9日電

中國國家統計局今天發布最新統計數據。中國持續陷於通貨緊縮陰霾，6月消費者物價指數（CPI成長率僅微增0.1%；這是今年2月以來，CPI成長率首度轉正。

中國國家統計局9日發布最新統計數據顯示，6月CPI成長率微增0.1%，較5月增加0.2個百分點。中國CPI成長率從今年2月起維持負成長，通貨緊縮陰霾壟罩，6月CPI成長率為5個月來首度轉正。

中國6月生產者物價指數（PPI）年減3.6%，較5月下跌0.3個百分點，跌勢擴大，中國PPI從2022年10月起，連續33個月維持負成長。

中國國家統計局首席統計師董莉娟解讀，6月由於擴內需、促消費等政策持續發揮效果，CPI成長率從連續4個月（今年2至5月）負成長轉為正成長。

董莉娟表示，6月PPI增幅呈現負成長，跌勢較5月擴大0.3個百分點；不過伴隨整治企業低價競爭等多個政策力道加大，部分行業供需關係有所改善，價格呈現穩定回升態勢。

路透社9日報導解析，中國6月CPI數據相隔5個月首度轉為正成長，6月PPI持續惡化，中國做為世界第二大經濟體，尚在努力地應對全球貿易戰帶來的不確定性與國內需求低迷等困境。

CPI 成長率

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