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連降4個月後轉漲！大陸6月CPI年增0.1% 但PPI年減3.6%

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
大陸6月CPI年增0.1% ，但PPI年減3.6%。記者林宸誼／攝影
大陸6月CPI年增0.1% ，但PPI年減3.6%。記者林宸誼／攝影

大陸國家統計局9日公布，受工業消費品價格有所回升影響，6月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，是先前連續下降4個月後轉漲；而生產者出廠價格（PPI）年減3.6%，代表生產者通貨緊縮則加劇，因為大陸經濟正努力應對全球貿易戰的不確定性，和境內需求低迷。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣9日分析，儘管6月CPI是回到正的年增0.1%，但整個上半年仍是年減0.1%，所以只看累加的話，那其實從2月開始一直都還是年減0.1%，代表並沒有太大的改善。

至於6月PPI為年減3.6%，王國臣指出，已經連續30個月負成長，代表生產廠商的價格其實嚴重的通縮，與美中關稅戰是有關。

至於未來的CPI走勢，王國臣認為，要上漲的空間不大，尤其今年上半年大陸政府力推以舊換新，下半年若沒有額外的政策，CPI是很難翻轉，應該還是會維持在正，但可能不會超過1%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年6月CPI和PPI數據稱，CPI由降轉漲主要受工業消費品價格有所回升影響。工業消費品價格與上年相比降幅由上月的1.0%收窄至0.5%，對CPI與上年相比的下拉影響比上月減少約0.18個百分點。

董莉娟認為，CPI與上月相比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。食品價格降幅小於季節性。受高溫、降雨較常年同期偏多影響，食品價格環比下降0.4%，降幅小於季節性水準0.5個百分點。工業消費品價格由降轉漲。服務價格穩中有漲。

董莉娟指出，影響PPI與上月相比下降的主要原因：一是境內部分原材料製造業價格季節性下行。二是綠電增加帶動能源價格下降。三是一些出口占比較高的行業價格承壓。

因此與上月相比下降，及對比基數變動影響，PPI與上年相比，降幅比上月擴大0.3個百分點，但隨著各項宏觀政策致力實施，部分行業供需關係有所改善，價格呈站穩回升態勢。一是全國統一大市場建設縱深推進帶動部分行業價格同比降幅收窄。二是提振消費相關政策加力擴圍帶動部分生活資料價格同比回升。三是新動能積聚帶動部分高技術行業價格與上年相比上漲。

CPI

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