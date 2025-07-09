智元機器人入主上緯新材 科創板將迎來首家具身智慧企業

上緯投控（3708）在大陸A股上市的上緯新材8日盤後公告，智元機器人至少收購63.62%股份。待本次股權交易完成後，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及管理團隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華，核心團隊包括稚暉君等。

本次交易如成功落地，將成為大陸「國九條」和「併購六條」實施以来，新質生產力企業在A股的標誌性收購案例，也是具身智慧企業在科創板的首單收購案例。

科創板日報報導，智元機器人關聯公司上海致遠新創科技設備及核心團隊，共同出資設立的持股平台智元恒岳，擬以協定轉讓方式受讓控股股東SWANCOR薩摩亞持有的公司1.01億股股份，占公司總股本的24.99%。

致遠新創合夥擬以協定轉讓的方式，受讓SWANCOR薩摩亞所持有的公司240.09萬股股份，和金風投控所持有的公司1776.73萬股股份，合計約占公司總股本的5%。

同時，智元恒岳擬通過部分要約收購方式進一步增持公司股份，要約收購數量為1.49億股，占公司總股本的37%。

本次權益變動後，智元恒岳和致遠新創合夥合計將擁有上市公司29.99%的股份，及該等股份對應的表決權，公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華將成為上市公司實際控制人。

收購方智元機器人目前擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族；產品覆蓋交互服務、工業智造、商業物流及科研教育等多種商用場景，預計2025年出貨量達數千台。

上海證券報報導，智元機器人構建了領先的機器人「本體+AI」全棧技術，具備核心零部件自研及整機集成和製造能力。目前擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產品覆蓋交互服務、工業智造、商業物流及科研教育等多種商用場景，預計2025年出貨量將達數千台。

值得一提的是，智元還自主訓練了具身基座大模型。今年3月，智元機器人發布首個通用具身基座模型「智元啟元大模型」。基於該模型，機器人可以利用人類視頻學習，完成小樣本快速泛化，降低具身智慧門檻，並成功部署到智元多款機器人本體，以實現持續進化。

機器人本體方面，7月7日，智元機器人新發布1款「哪吒」機器人靈犀X2-N。該款機器人最大亮點在於雙形態設計，能在輪式和足式之間自由切換。

新華社報導，大陸國家主席習近平4月29日在上海考察時，曾聽取智元機器人聯合創始人彭志輝介紹產品。

智元機器人當天在微信公眾號公布，彭志輝攜智元靈犀X2、精靈G1、遠征A2等核心機器人產品與場景演算法參加調研活動。作為行業代表企業，智元向習近平匯報具身智慧發展應用情況。

智元機器人也是創投圈最火爆的項目之一，該公司在2023年成立當年就躋身「獨角獸」行列。今年5月，國家企業信用資訊公示系統顯示，京東和上海具身智慧基金參與了智元機器人新一輪融資，紅杉資本、上汽創投、TCL等老股東超額追投。

在此之前，智元機器人還完成了由騰訊領投的一輪融資。該輪投資另有多家產業方及老股東跟投，包括龍旗科技、臥龍電驅、華發集團、藍馳創投等。