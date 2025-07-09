不畏川普貿易大棒！陸國務院總理：大陸經濟今年頂住壓力 回升向好

大陸國務院總理李強8日在巴西里約熱內盧表示，今年以來，大陸經濟頂住壓力，持續回升向好，從上半年表現看，增長有韌性，內需有潛力，創新有亮點。他強調，大陸經濟完全有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。

美國商務部長盧特尼克8日結束內閣會議後受訪透露，美國與大陸研擬8月初將展開新一輪高層貿易會談，

新華社報導，李強出席在巴西中資企業座談會。中國銀行、長城汽車、國家電網、金風科技、中糧集團、格力電器、大華技術、中天科技等中企當地負責人參加。

在聽取企業代表發言後，李強表示，這些年，大陸企業「走出去」步伐加快、國際化經營能力增強，對國內經濟建設的重要性也在日益上升。

他承諾，政府部門將做好對企業的服務和保障，進一步加強各類經貿合作機制平臺建設，完善海外綜合服務體系；在政策諮詢、金融、信用保險、安全保障等方面，研究出臺更大力度的支援政策，為企業發展創造更好環境、提供更多便利。

李強指出，當前國際經貿格局正在發生深刻變化，單邊主義、保護主義上升，各種貿易投資壁壘增多。同時新一輪科技革命和產業變革正在深入推進，對企業來說有挑戰也有機遇。