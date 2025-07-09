陸DRAM龍頭 長鑫啟動IPO

大陸證監會官網顯示，大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲（又稱：長鑫科技），已啟動上市輔導備案，開啟IPO進程，估值約人民幣1,500億（新台幣6,150億元）。

新浪財經報導，目前全球的DRAM晶片市場主要被南韓的三星、SK海力士和美國的美光科技壟斷，長鑫存儲等大陸國產晶片企業正奮起直追。

據市場分析機構Counterpoint Research預測，長鑫存儲2025年DRAM的出貨量將年增50%，在整體DRAM市場的出貨量市占將從2025年第1季的6%提升至第4季的8%。

長鑫存儲成立於2016年6月13日，公司註冊資本為人民幣601.9億。公司位於安徽省合肥市，該公司是目前大陸最大國產動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商，專業從事DRAM晶片的設計、研發、生產和銷售。

從股權結構來看，長鑫存儲暫無控股股東，第一大股東為合肥國資委實控的合肥清輝集電企業管理合夥企業，直接持有21.67%股份。此外，建信金融、大基金二期、兆易創新、小米、美的、阿里、騰訊等也有入股。

長鑫存儲與兆易創新深度綁定，董事長朱一明同時為兆易創新實控人，兩家公司形成「設計（兆易）+製造（長鑫）」協同模式。

在此次上市前，該公司已獲得包括國家大基金在內的多輪投資，2024年3月最新一輪融資估值已達人民幣1,508億元。

Counterpoint Research的預測顯示，長鑫存儲今年DRAM出貨量將年增50%，在整體DRAM市場的出貨市占預計將從第1季的6%，增至第4季的8%。

快科技報導，長鑫存儲曾於5月底發布，計劃針對伺服器及PC應用的DDR4發布產品結束（EOL）通知，預計最晚在2026年上半年正式停止供貨，轉而全力投入DDR5（雙倍資料速寫記憶體）及高頻寬記憶體（HBM）領域。