聽新聞
0:00 / 0:00

陸DRAM龍頭 長鑫啟動IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲已啟動上市輔導備案。 路透
大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲已啟動上市輔導備案。 路透

大陸證監會官網顯示，大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲（又稱：長鑫科技），已啟動上市輔導備案，開啟IPO進程，估值約人民幣1,500億（新台幣6,150億元）。

新浪財經報導，目前全球的DRAM晶片市場主要被南韓的三星、SK海力士和美國的美光科技壟斷，長鑫存儲等大陸國產晶片企業正奮起直追。

據市場分析機構Counterpoint Research預測，長鑫存儲2025年DRAM的出貨量將年增50%，在整體DRAM市場的出貨量市占將從2025年第1季的6%提升至第4季的8%。

長鑫存儲成立於2016年6月13日，公司註冊資本為人民幣601.9億。公司位於安徽省合肥市，該公司是目前大陸最大國產動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商，專業從事DRAM晶片的設計、研發、生產和銷售。

從股權結構來看，長鑫存儲暫無控股股東，第一大股東為合肥國資委實控的合肥清輝集電企業管理合夥企業，直接持有21.67%股份。此外，建信金融、大基金二期、兆易創新、小米、美的、阿里、騰訊等也有入股。

長鑫存儲與兆易創新深度綁定，董事長朱一明同時為兆易創新實控人，兩家公司形成「設計（兆易）+製造（長鑫）」協同模式。

在此次上市前，該公司已獲得包括國家大基金在內的多輪投資，2024年3月最新一輪融資估值已達人民幣1,508億元。

Counterpoint Research的預測顯示，長鑫存儲今年DRAM出貨量將年增50%，在整體DRAM市場的出貨市占預計將從第1季的6%，增至第4季的8%。

快科技報導，長鑫存儲曾於5月底發布，計劃針對伺服器及PC應用的DDR4發布產品結束（EOL）通知，預計最晚在2026年上半年正式停止供貨，轉而全力投入DDR5（雙倍資料速寫記憶體）及高頻寬記憶體（HBM）領域。

人民幣

延伸閱讀

港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

DDR4火爆 本季估再漲45%…南亞科、華邦受惠

證交所助優質企業IPO

港IPO上半年43宗 募資135.9億美元飆6倍 穩居全球榜首

相關新聞

陸投資海外債券 門變寬了 陸港「南向通」擴大非銀行機構參與

中國人民銀行（大陸央行）昨（8）日宣布多項對外開放措施，包括完善連結大陸及香港兩地債市的債券通「南向通」運行機制，近期將...

SHEIN傳祕密在港申請上市

大陸跨境電商SHEIN（希音）近年嘗試在美國、英國上市受阻，近期傳擬祕密提交香港上市草案，相關進度備受各界關注。有知情人...

陸DRAM龍頭 長鑫啟動IPO

大陸證監會官網顯示，大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲（又稱：長鑫科技），已啟動上市輔導備案，開啟IPO進程，估值約人民幣1,...

港穩定幣熱 概念股暴漲

香港《穩定幣條例》將於8月1日實施，雖然港府稱僅發出「個位數」穩定幣發行人牌照，但市場仍熱炒穩定幣主題。相關概念股如被螞...

字節跳動：TikTok沒賣甲骨文

大陸網路公司字節跳動否認將旗下短影音分享平台TikTok美國業務，出售予由美國大型科企甲骨文領頭的美國財團。此前有消息指...

海康威視 恢復加拿大營運

加拿大政府日前以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造商海康威視在其境內全面停止營運。海康威視昨（8）日表示，已正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。