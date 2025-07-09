字節跳動：TikTok沒賣甲骨文

大陸網路公司字節跳動否認將旗下短影音分享平台TikTok美國業務，出售予由美國大型科企甲骨文領頭的美國財團。此前有消息指稱，字節跳動已同意向甲骨文等出售TikTok業務，並保留少數股權。

第一財經日報報導，這項交易目的在滿足美國「護美國人免受外國對手控制應用程序法案」要求，解決美方對數據安全的顧慮。交易仍需中美兩國政府批准，目前美國政府設定的最終截止日期為9月17日。

美國總統川普日前表示，他將於本月7日或8日開始與大陸談論可能的TikTok協議。

他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易，將由一個以富豪投資人為主的團體出面買下。川普還指出，這個協議可能需要大陸批准。

TikTok在美國有1.7億用戶，拜登政府在去年以國家安全為由，要求TikTok母公司字節跳動，在今年1月19日前出售或剝離TikTok美國業務。

川普於1月20日重新執政後，把期限延至4月5日，之後再延至6月19日。上個月，川普將該期限第三次展延至9月17日。

今年稍早，TikTok曾計畫將美國業務分拆為一家新的美國公司，由美國投資者持有多數股權並經營。

後來由於川普宣布對大陸商品加徵高額關稅，大陸表示不會批准，該交易遂被擱置。