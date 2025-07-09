港穩定幣熱 概念股暴漲

香港《穩定幣條例》將於8月1日實施，雖然港府稱僅發出「個位數」穩定幣發行人牌照，但市場仍熱炒穩定幣主題。相關概念股如被螞蟻控股收購的耀才證券昨（8）日大漲15.5%，收報港幣10.68元，再創新高；此前獲准提供虛擬資產交易服務的國泰君安國際大漲28.5%，收報港幣6.08元。

市傳正探索籌備申請牌照的多點數智和連連數字也分別漲10.3％和3.6%；同屬穩定幣產業鏈概念的OSL收漲8.1%，股價創2021年7月以來新高，且年內已累漲超過117%；至於投資美股穩定幣第一股Circle的光大控股、華興資本分別收漲7.6%和2.1%。

香港經濟日報報導，目前，京東幣鏈、圓幣創新和渣打香港、安擬及香港電訊的合資公司為金管局的穩定幣發行人「沙盒」的參與者，而螞蟻國際、螞蟻數科等公司則表示有意參與穩定幣發行人。

第一財經報導，香港穩定幣牌照比較稀缺兼搶手，預計牌照僅為個位數，除了官方宣布的京東、渣打、圓幣外，還有40多家企業準備提交申請，申請機構基本都是中國大陸最大金融機構和網路公司，部分有意申請的小型企業希望渺茫。