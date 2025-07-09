聽新聞
0:00 / 0:00

港穩定幣熱 概念股暴漲

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

香港穩定幣條例》將於8月1日實施，雖然港府稱僅發出「個位數」穩定幣發行人牌照，但市場仍熱炒穩定幣主題。相關概念股如被螞蟻控股收購的耀才證券昨（8）日大漲15.5%，收報港幣10.68元，再創新高；此前獲准提供虛擬資產交易服務的國泰君安國際大漲28.5%，收報港幣6.08元。

市傳正探索籌備申請牌照的多點數智和連連數字也分別漲10.3％和3.6%；同屬穩定幣產業鏈概念的OSL收漲8.1%，股價創2021年7月以來新高，且年內已累漲超過117%；至於投資美股穩定幣第一股Circle的光大控股、華興資本分別收漲7.6%和2.1%。

香港經濟日報報導，目前，京東幣鏈、圓幣創新和渣打香港、安擬及香港電訊的合資公司為金管局的穩定幣發行人「沙盒」的參與者，而螞蟻國際、螞蟻數科等公司則表示有意參與穩定幣發行人。

第一財經報導，香港穩定幣牌照比較稀缺兼搶手，預計牌照僅為個位數，除了官方宣布的京東、渣打、圓幣外，還有40多家企業準備提交申請，申請機構基本都是中國大陸最大金融機構和網路公司，部分有意申請的小型企業希望渺茫。

穩定幣 螞蟻 香港

延伸閱讀

遊港不滿！陸女堅拒再來港 列出香港4大問題：比大陸落後30年

擁有三十五年歷史 香港僅存大型舊式酒樓金鐘名都結業

香港視后林夏薇遭爆破產、富商尪欠債？二度發聲：達成和解

「吉伊卡哇」登陸香港麥當勞！蝦堡系列開賣 還加碼「吉伊卡哇包裝」超好拍 限量版「2款吉伊卡哇貼紙」只送不賣

相關新聞

陸投資海外債券 門變寬了 陸港「南向通」擴大非銀行機構參與

中國人民銀行（大陸央行）昨（8）日宣布多項對外開放措施，包括完善連結大陸及香港兩地債市的債券通「南向通」運行機制，近期將...

SHEIN傳祕密在港申請上市

大陸跨境電商SHEIN（希音）近年嘗試在美國、英國上市受阻，近期傳擬祕密提交香港上市草案，相關進度備受各界關注。有知情人...

陸DRAM龍頭 長鑫啟動IPO

大陸證監會官網顯示，大陸DRAM龍頭企業長鑫存儲（又稱：長鑫科技），已啟動上市輔導備案，開啟IPO進程，估值約人民幣1,...

港穩定幣熱 概念股暴漲

香港《穩定幣條例》將於8月1日實施，雖然港府稱僅發出「個位數」穩定幣發行人牌照，但市場仍熱炒穩定幣主題。相關概念股如被螞...

字節跳動：TikTok沒賣甲骨文

大陸網路公司字節跳動否認將旗下短影音分享平台TikTok美國業務，出售予由美國大型科企甲骨文領頭的美國財團。此前有消息指...

海康威視 恢復加拿大營運

加拿大政府日前以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造商海康威視在其境內全面停止營運。海康威視昨（8）日表示，已正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。