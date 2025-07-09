陸投資海外債券 門變寬了 陸港「南向通」擴大非銀行機構參與

中國人民銀行（大陸央行）昨（8）日宣布多項對外開放措施，包括完善連結大陸及香港兩地債市的債券通「南向通」運行機制，近期將擴大境內投資者範圍至券商、基金、保險、理財等四類非銀機構，支持更多大陸境內投資者投資離岸債券市場。

彭博日前報導，根據人行擴容方案，非銀行金融機構將首次獲准參與債券通，年度投資額度最高可達人民幣5,000億元。透過這項變化，大陸境內機構將能夠更多地投資於香港證券交易所的外國債券，包括以美元計價的債券。

人行宣布三項對外開放優化措施 圖／經濟日報提供

相對於「北向通」於2017年開通，南向通於2021年才正式開通，讓大陸機構投資者經指定管道，透過香港債券市場投資境外債券。目前債券通「北向通」已無投資額度限制，「南向通」就設有每日投資額度200億元等值人民幣及年度總額度5,000億元等值人民幣的限制。

分析指出，「南向通」擴容後，額度有望翻倍至人民幣1兆元（約新台幣4.05兆元），此舉被視為大陸官方進一步放寬資本流動限制的關鍵步驟之一。而香港證監會也將採取舉措，把握人民幣國際化機遇。

彭博引述知情人士說法報導，債券通「南向通」擴容至非銀機構，並新增投資額度，亦同時放寬大陸居民的境外資產配置。放行後，將使大陸最大型的基金公司可透過香港交易所買進以美元等外幣計價的國際債券。不過人行並未證實具體開放額度。

人行金融市場司副司長江會芬昨日在「債券通週年論壇2025」會場上宣布人行三項新對外開放措施：一是深化拓展境內外金融市場聯通合作，推動人民幣債券成為全球高質量流動性資產；二是提升跨境投融資的便利化水平，推動建立面向境外投資者的一站式開戶平台，明確境外投資者免稅安排；三是豐富離岸人民幣金融市場的產品體系，提升市場流動性，推動在岸與離岸人民幣市場形成良性循環。

港交所行政總裁陳翊庭表示，「債券通」今年呈現強勁增長動能，前五個月日均成交額逼近人民幣470億元，較2017年啟動時激增30倍。她進一步表示，雖然中國債市規模全球第二，但國際投資者在中國債市的參與度目前僅占約3%，明顯失衡，相信未來在債券通助力下，國際資本增配中國債市的進程將有重大發展機遇。

香港金管局總裁余偉文表示，金管局與人行等監管機構過去一年持續完善「債券通」生態系統。目前30年期利率互換合約上周已在「互換通」上線，未來數月內，還將推出以貸款市場報價利率（LPR）作參考利率的合約。

香港證監會行政總裁梁鳳儀稱，投資者正加速資產重新配置來分散風險，人民幣國際化正逢其時，香港定當抓住機遇。

具體看，香港證監會將採取三大舉措：一是增加一級市場固收產品發行，以及豐富人民幣產品供給；二是提升二級債券市場的流動性；三是研究建立、優化配套的離岸人民幣產品相關基礎設施，包括前台交易系統以及中後台配套系統。