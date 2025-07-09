比亞迪巴西新廠 拚本月啟動產線

大陸電動車企巨頭比亞迪加快海外布局，比亞迪巴西分公司高級副總裁巴爾迪（Alexandre Baldy）表示，比亞迪巴西新廠最快7月啟動組裝產線，以便在關稅上調之際減少車輛輸入巴西，以應對海外市場成本壓力。

路透報導，巴爾迪近日受訪時表示，目標是今年內在位於巴伊亞州（Bahia）的工廠使用進口零件，爭取在今年組裝5萬輛汽車。他也透露，將與巴西官方為這些汽車商定較低的稅率。

巴爾迪指出，「我們將在近日內正式啟動工廠的組裝產線」，不過，他未提出具體日期，因仍有待當局最後的監管審批。他說，「我們已趕在7月1日進口關稅調高前，把握低稅率的時機，完成了今年的進口作業量」。

據路透統計，比亞迪趁著關稅暫時調漲前，增加今年出口至巴西的整車數量，已於今年前五個月從大陸運送約2.2萬輛車。而比亞迪這波大量進口的做法，引發巴西汽車業界不滿，批評比亞迪以大陸產線為主，忽視當地巴伊亞工廠的建設與貢獻。此前，巴西巴伊亞州勞工部長瓦斯康塞洛斯曾在5月指，由於勞工調查及暴雨干擾，該廠預計要到明年底才能全面投入運作。

不過，巴爾迪說道，比亞迪的巴西新工廠將自今年開始以完全散件組裝（CKD）方式生產電動車，並預計2026年7月進入全面量產階段。一旦正式運營，位於卡馬薩里（Camaçari）的工業園區預計將創造多達2萬個直接與間接就業機會。