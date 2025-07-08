快訊

明、後2天水氣更多！中南部仍須注意降雨 10天後恐又有颱風生成

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

談判不順利？台灣沒入首波新關稅名單 許舒博曝鐵板：無法像越南一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸記憶體巨頭長鑫存儲開啟IPO進程 估值超6,000億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
被視為大陸國產化要角、記憶體巨頭長鑫存儲近日正式開啟IPO進程。圖取自長鑫存儲官網
被視為大陸國產化要角、記憶體巨頭長鑫存儲近日正式開啟IPO進程。圖取自長鑫存儲官網

大陸證監會官網顯示，大陸動態隨機存取存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫存儲母公司長鑫科技已啟動輔導備案，正式開啟了IPO進程。估值超人民幣1,500億元（約新台幣6,000億元）。外界認為長鑫存儲的崛起有望打破對進口記憶體的依賴

公告顯示，輔導機構為中金公司、中信建投。據上市輔導備案報告，長鑫存儲註冊資本達人民幣601.9億元，無控股股東。其第一大股東為合肥清輝集電企業管理合夥企業（有限合夥），直接持有該公司21.67%的股份。

長鑫存儲於2016年成立，為大陸最大國產一體化DRAM製造商，專業從事DRAM晶片設計、研發、生產和銷售。公司總部位於安徽合肥。長鑫存儲已推出多款DRAM商用產品，應用於移動終端、電腦、服務器、虛擬現實和物聯網等領域。

目前已有多家知名投資機構入股長鑫存儲，包括合肥產投集團、安徽省投、建信金融、大基金二期、兆易創新、小米、美的、阿里、騰訊等。

2024年3月底，長鑫科技完成了新一輪總規模共計人民幣108億元的融資，參與長鑫科技該輪融資的企業包括兆易創新、長鑫集成、合肥產投壹號股權投資合夥企業（有限合夥）、建信金融資產投資有限公司等眾多投資人。

芯智訊根據當時兆易創新披露的公告估算，長鑫科技該輪融資投前估值約為人民幣1,399.82億元。相比2022年2月時的估值增長了近30%。而融資108億元人民幣之後的投後估值則已經達人民幣1,508億元。

市場分析機構Counterpoint預測顯示，長鑫存儲今年DRAM出貨量將年增50%，其在整體DRAM市場的出貨份額預計將從第1季的6%增至第4季的8%；除了在傳統產品DDR4和LPDDR4上提升產量，在DDR5和LPDDR5產品上也實現顯著增長。Counterpoint預測，長鑫存儲在DDR5市佔率將從第1季不到1%上升至年底的7%，在LPDDR5市佔率將從0.5%激增至9%。

華安證券研報指出，長鑫存儲與長江存儲的崛起，對大陸存儲產業乃至整個半導體行業都具有深遠影響：一方面，它們的成功為大陸其他存儲企業樹立了榜樣，帶動了整個產業的技術升級與發展；另一方面，大陸存儲企業的壯大，也有助於提升其在全球半導體產業鏈中的地位，降低對進口存儲晶片的依賴，保障國家信息安全。

人民幣 依賴 半導體

延伸閱讀

力旺子公司熵碼科技後量子密碼學演算法 通過美國NIST CAVP認證

港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

DDR4火爆 下游記憶體模組廠沾光

DDR4火爆 本季估再漲45%…南亞科、華邦受惠

相關新聞

陸一二線城 保住房企飯碗 人口吸附力、經濟韌性撐起上半年業績

大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。其中融創中國上海壹號院半年熱銷人民幣170億元（新台幣697億...

陸記憶體巨頭長鑫存儲開啟IPO進程 估值超6,000億

大陸證監會官網顯示，大陸動態隨機存取存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫存儲母公司長鑫科技已啟動輔導備案，正式開啟了IPO進...

反擊加拿大！海康威視要求啟動司法審查 捍衛合法權益

大陸監視器製造商「海康威視」的加拿大公司在當地時間7日發表聲明稱，已向加拿大法院提出訴訟，尋求對加政府6月27日命令其停...

陸制裁菲前參議員 菲政府召見陸駐菲大使表達關切

大陸外交部7月1日上午宣布，對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）實施制裁，指其在「涉華問題」上...

英媒：SHEIN秘密提交香港上市申請 施壓倫敦加快審批

大陸跨境電商SHEIN（希音）近年嘗試在美國、英國上市受阻，近期傳擬秘密提交香港上市草案，相關進度備受各界關注。知情人士...

就業情勢嚴峻？大陸再撥420億元開展以工代賑 穩就業促增收

據央視新聞報導，大陸國家發展改革委近日新增下達人民幣100億元（約合新台幣420億元）中央預算內投資，開展以工代賑加力擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。