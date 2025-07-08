反擊加拿大！海康威視要求啟動司法審查 捍衛合法權益

大陸監視器製造商「海康威視」的加拿大公司在當地時間7日發表聲明稱，已向加拿大法院提出訴訟，尋求對加政府6月27日命令其停止在加業務的決定進行司法審查，並請求法院在裁決前暫緩執行該命令。盼透過法律手段獲得公平程序，以捍衛其的合法權益。

海康威視加拿大公司7日於官網發出聲明指出，已向加拿大總檢察長提交申請，尋求對加拿大政府6月27日要求其停止所有在加業務的決定進行司法審查。希望通過加拿大法律體系獲得公平的對待，同時請求法院在司法審查申請有裁決前暫停執行加拿大政府的指令。聲明並稱，在與加拿大總檢察長達成協議後，海康威視加拿大公司已恢復正常運營，直至法院對公司提出的暫緩執行申請作出裁決。

海康威視加拿大公司表示，自進入加拿大市場以來，一直遵守所有適用的法律和法規，公司將繼續捍衛其立場，即海康威視的產品和技術沒有危及加拿大或公司運營所在的任何其他國家／地區的國家安全。

澎湃新聞指出，海康威視首席合規官黃方紅7月8日上午也發文回應上述事件。黃方紅表示，針對加拿大政府6月27日要求海康威視加拿大公司停止營運的命令，公司已於7月7日（加拿大東部時間）正式向加拿大聯邦法院提起訴訟，要求啟動司法審查程序。「我們希望透過法律途徑，捍衛公司的合法權益，爭取公平公正的對待。」

黃方紅再次強調，海康威視在全球範圍內一直恪守商業倫理，嚴格遵守所在國法律法規，合法合規經營。希望加拿大司法部門恪守法律、公正司法，為所有在加投資者提供公平、公正、非歧視的營商環境。

此前，加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）6月28日在社群平台X發聲明稱，加拿大政府以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造商海康威視在加拿大境內全面停止營運。並禁止加拿大政府部門、機構和國有企業採購或使用海康威視產品。政府將進一步審查現有資產，確保遺留在市場的海康威視產品不會繼續被使用。