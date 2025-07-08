陸制裁菲前參議員 菲政府召見陸駐菲大使表達關切

大陸外交部7月1日上午宣布，對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）實施制裁，指其在「涉華問題」上表現「惡劣」。時隔多日，菲律賓政府召見大陸駐菲律賓大使黃溪連，為北京的「罕見之舉」表達關切。

馬尼拉公報指出，菲律賓總統府新聞發言人卡斯特羅（Claire Castro）在8日例行記者會上，發布外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）簽署的聲明表示，對中國對前參議員托倫蒂諾實施制裁一事，菲律賓外交部已召見中國駐馬尼拉大使，以表達關切。

聲明表示，雖然中國有實施制裁的法律權利，但向執行公務的民選官員施加懲罰性措施，與兩個平等國家基於相互尊重和對話建立關係的慣例不符。菲外交部提醒中國駐菲律賓大使，菲律賓是一個民主國家，堅持言論自由。菲律賓參議員和其他民選官員受委託詢問關乎國家和公眾利益的議題，並重申菲律賓致力於通過外交渠道與對話解決與大陸之間的分歧。

截至目前，大陸駐菲律賓大使館尚未就上述事件作出回應。

大陸外交部於網站於7月1日發出消息指，發言人稱，一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。該發言人並說，中方決定對在涉華問題上表現惡劣的菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁，禁止他入境大陸和香港、澳門。

隨後，大陸外交部發言人毛寧在回答相關提問時則表示，外交部網站已公布有關實施制裁的決定，也說明了這一制裁的情況，可以查閱具體的情況。「我沒有更多需要補充的訊息，我想強調的是，損害中國的利益必然要付出代價」。

公開資料顯示，現年65歲的托倫蒂諾曾於2019年至2025年擔任菲律賓參議員，今年5月期中選舉連任失敗。同時，托倫蒂諾是推動菲律賓《海洋區域法》去年11月在參議院通過的關鍵人物之一。該法律旨在為菲律賓劃定海域和空域航線，明確其在相關海洋區域的法律地位，使國內立法與《1982年聯合國海洋法公約》及2016年南中國海仲裁案裁決相銜接。

托倫蒂諾參議員任期在6月30日屆滿，他並對上述事件回應稱被制裁是獲得「榮譽徽章」，「沒有外國勢力能讓我沉默或削弱我堅守國家主權的決心。」

另，路透指出，自菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，中菲關係因南海爭議再度惡化。更早之前，在2016年，國際仲裁庭曾裁定大陸對南海的大範圍主權主張毫無國際法依據，該裁決遭大陸拒絕承認。