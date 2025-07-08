英媒：SHEIN秘密提交香港上市申請 施壓倫敦加快審批

大陸跨境電商SHEIN（希音）近年嘗試在美國、英國上市受阻，近期傳擬秘密提交香港上市草案，相關進度備受各界關注。知情人士稱，SHEIN上周已向港交所秘密提交上市申請，並尋求大陸證監會批准，藉此向英國監管機構施壓，促使當局放寬審批要求，以及加快批准其倫敦上市計劃。

英國《金融時報》8日報導，知情人士稱，SHEIN去年初已申請在英國倫敦上市，但一直未獲得監管部門放行，主要原因是英國和大陸監管機構，未能就招股說明書風險揭露部分的適當措詞達成一致，分歧主要集中在供應鏈與新疆地區的關係，因此遲遲未獲放行。據悉，今年5月有消息指，SHEIN轉而向香港交易所秘密提交初步招股說明書，並尋求大陸證券監督管理委員會的核准。

知情人士透露，若英國金融行為監管局（FCA）最終接受中方審核通過的招股文件+版本，倫敦仍是SHEIN的首選上市地，因其國際化投資人基礎更為多元。不過，考量中英監管標準差異仍大，成功機會被認為渺茫。SHEIN亦可能考慮雙重上市或二次上市。

事實上，SHEIN的上市之路一直充滿挑戰。該公司在全球迅速崛起，靠著低價時尚商品，如5美元的T恤和7美元的鞋子，獲得大量消費者青睞，但也因此面臨外界對其供應鏈使用強迫勞動的質疑。這些爭議尤其引起美國國會的關注，並導致該公司從最初計劃的紐約IPO轉向倫敦。

此次香港上市申請被視為SHEIN重新啟動上市計劃的關鍵一步，且有助其繼續保留倫敦作為潛在的上市選項。若順利成行，不論是在香港還是倫敦上市，這都將成為當地多年來最大的IPO之一。

路透6月報導曾指，SHEIN前兩次申請在紐約與倫敦掛牌，分別因中方未給予批准，以及英國監管單位雖放行但未實現而無疾而終。此番轉向香港，除希望突破審查障礙外，也試圖在SHEIN估值從2022年高點縮水三分之一後，重塑投資人信心。