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就業情勢嚴峻？大陸再撥420億元開展以工代賑 穩就業促增收

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方近日再撥人民幣100億元資金開展以工代賑以穩就業。（美聯社）
大陸官方近日再撥人民幣100億元資金開展以工代賑以穩就業。（美聯社）

據央視新聞報導，大陸國家發展改革委近日新增下達人民幣100億元（約合新台幣420億元）中央預算內投資，開展以工代賑加力擴圍促進重點群體就業增收行動，助力重點群體穩就業促增收。

報導稱，本次投資將實施1,975個項目，預計吸納帶動31萬名重點群體就近就業，包括脫貧人口及防返貧致貧監測對象、返鄉農民工、其他農村勞動力等群體。本批人民幣100億元投資將發放勞務報酬45.9億元，占比達45.9%，進一步提高勞務報酬占中央投資比例。

本批投資圍繞中小型農業農村基礎設施和城鄉融合發展基礎設施建設，擬支持硬化各類村道巷道、改造縣城或鄉鎮連接村莊的小型道路共9,640公里，疏浚小型排灌溝渠3,762餘公里，整治農田9,180余畝，鋪設供排水管網2,110公里，修建農村簡易橋涵、山坪塘和蓄水池等4,842座。

截至6月底，大陸國家發展改革委聯合財政部共下達2025年度以工代賑中央投資人民幣295億元，支持地方實施以工代賑項目近6,000個，計劃吸納帶動項目地70餘萬名困難群眾就地就近就業，將發放勞務報酬超過人民幣110億元，有效拓寬群眾就業增收渠道。

大陸國家發展改革委地區振興司副司長牛曉殊表示，下一步，國家發展改革委將督促指導地方推動已下達投資的以工代賑項目全部開工建設，抓實抓牢重點群體務工組織和勞務報酬發放等關鍵環節，同步做好項目常態化滾動式儲備，推動以工代賑切實發揮穩就業、促增收的逆周期調節作用。

不過根據大陸國家統計局網站日前公布的數據，5月，中國城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.1個百分點。大陸國家統計局稱。大陸就業主體人群的失業率保持穩定，青年人失業率連續三個月下降，就業形勢延續了穩的態勢。

人民幣 報酬 失業

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