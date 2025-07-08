人行優化債券通南向通範圍 支持非銀機構投資境外債

中國人民銀行（大陸央行）8日公布多項新的對外開放優化措施指出，將進一步深化與香港金融市場的互聯互通，包括完善「債券通」南向通運行機制，並計劃將境內投資者的範圍，從目前的銀行擴大至非銀行金融機構，進一步支持其投資境外債券市場。

港媒《信報》報導，人行金融市場司副司長江會芬8日在「債券通周年論壇2025」上透露，大陸將擴大「債券通」計劃，將非銀行機構納入其中。完善「債券通」南向通運行機制，支持更多境內投資者走出去，投資離岸債券市場；優化「互換通」運行機制，進一步滿足投資者的利率風險管理需求；將擴大「互換通」報價商隊伍，並調整「互換通」每日交易進線額。

上證報則指，江會芬表示，優化債券通項下的離岸回購業務機制安排，便於境外投資者進行流動性管理。她並稱，將拓寬離岸回購應用場景，可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元、港元等多幣種，支持香港債務工具中央結算系統（CMU系統）參照債券回購的國際通行做法，取消對回購質押券的冷凍，以進一步盤活質押券；支持香港CMU簡化債券帳戶開納等業務流程，提升操作便利度；人行亦將擇機推出跨境債券回購業務。

另，香港電台網站報導，新措施包括完善債券通南向通運行機制，支持更多境內投資者走出去，投資離岸債券市場；優化互換通運行機制，進一步滿足投資者的利率風險管理需求；擴大互換通報價商隊伍，並調整互換通每日交易進線額等。

此外，針對人行行長潘功勝年初才公布南向通一系列優化措施，江會芬指，當中支持境內投資者更便利購買多幣種債券、延長結算時間、增加託管行等措施目前已落地，近期計劃擴大境內投資者範圍至券商、基金、保險、理財等非銀機構。人行亦正積極研究推進債市對外開放的其他措施，深化拓展境內外金融市場聯通合作，提升跨境投融資便利化水準等。