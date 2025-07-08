香港餐飲市場低迷 再有知名中式餐廳結業

香港餐飲市場近年持續低迷，以致出現密集結業潮，最新倒閉的是位於港島金鐘商業區的名都酒樓，其結業消息傳出後，引來不少港人唏噓和不捨。

綜合本地媒體今天的報導，這家已有35年歷史的酒樓（飲茶、吃點心的中式餐館）證實，酒樓將經營至9月27日。

名都酒樓位於金鐘統一中心，由於位置適中，交通方便，加上是區內少有的大型粵菜餐館之一，成為區內白領中午吃飯、飲茶的不二之選，也是商人晚上吃飯或舉辦婚宴的地方。

但這家餐館也敵不過餐飲消費市場的「寒潮」，只能支撐至9月底。

過去一週，名都酒樓已是第2家宣布結業的知名中式餐館，另一家是鴻星中菜館，上週已宣布結業。

本地餐飲消費市場近2年持續低迷，相信與大批港人喜歡到中國大陸深圳消費有關，這種變化導致餐飲業年來出現密集結業潮。

除了傳統中式餐館外，過去3個月宣布結業還包括一些連鎖飲食店，包括大班麵包西餅、海皇粥店、金裝燉奶佬等。

大班麵包西餅為連鎖店，已有41年歷史，9家分店上月全部結業；海皇粥店也有33年歷史，此前已關閉了5家分店，上月宣布關閉餘下7家分店。