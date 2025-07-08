李強：未來5年為南方國家舉辦200期AI等培訓項目

大陸總理李強近日在巴西參加金磚國家（BRICS）領導人列會議期間宣布，北京將在全球發展倡議框架下打造「數字南方」品牌，未來五年為南方國家舉辦200期數位經濟、人工智慧（AI）培訓項目。

據新華社報導，李強當地時間7月6日和7日在巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第二及第三階段會議，圍繞加強多邊主義、人工智慧、環境和氣候變化、全球衛生等議題發表講話。

李強表示，當前國際經貿秩序、多邊貿易體制受到嚴重衝擊，世界經濟復甦艱難。「大金磚合作」要秉持成立初衷，契合時代之需，維護和踐行多邊主義，推動建設公平開放的國際經貿秩序，凝聚全球南方力量，為世界穩定發展作出更大貢獻。

李強提到，金磚國家應致力於構建開放型世界經濟、提升國際金融合作水準、開闢經濟增長新藍海。他呼籲，要旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，維護世貿組織基本原則，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。中方已成立金磚國家特殊經濟區中國合作中心，願同各方共建合作網絡。

李強指出，中方支持新開發銀行做大做強，歡迎符合條件的全球南方國家投資中國金融市場。他認為，要推動世界銀行股權審議和國際貨幣基金組織份額佔比調整，增加發展中國家代表性和發言權。

談及開闢經濟新藍海，李強稱要拓展數位、綠色等新興合作，讓人工智能賦能千行百業，幫助全球南方國家加強能力建設。中方將在全球發展倡議下打造「數字南方」品牌，未來5年為南方國家舉辦200期數位經濟、AI培訓項目。中方歡迎各國出席今年7月在華舉辦的「世界人工智能大會」。

他指出，當前全球氣候、環境與衛生的不確定性風險上升，國際社會應廣泛凝聚共識、攜手應對挑戰。他呼籲匯聚更多氣候行動合力，落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，捍衛共同但有區別的責任原則，深化清潔能源、碳市場合作，敦促發達國家履行資金、技術承諾。

李強並呼籲提升生態環保實效，倡導人與自然和諧共生、系統治理，更好履行《生物多樣性公約》《聯合國防治荒漠化公約》。他提到，也須加強公共衛生體系建設，支持世衛組織在全球衛生治理中發揮協調作用，推動金磚疫苗研發中心等平台提供更多公共產品。

李強最後表示，中國長期踐信守諾，為世界所需作出貢獻，並將持續採取實際行動，承擔應盡責任，與各方共促全球綠色、健康、可持續發展。