貝森特：未來幾周將會見陸官員 討論貿易和其他議題

儘管中美已在日內瓦與倫敦達成初步共識，美國財政部長貝森特近日透露，他預計「未來幾周」內與中方對口官員會面，以推動兩國就貿易和其他議題的討論，「將討論我們是不是能超越貿易議題，進入其他領域」。

據彭博報導，貝森特於當地時間7日接受CNBC訪問時指，「我將在接下來幾周內與中國對口的官員會面」，「我們之前在日內瓦和倫敦的會議很順利，雙方都以極大的尊重態度參與。」

貝森特接著補充，「如果中國方面願意，我認為我們可以一起推進一些合作事項」，「因此我們會討論是否能從貿易領域進一步擴展到其他領域」。

報導稱，儘管貝森特在談話中未具體指出其對口的大陸官員姓名，但他過去曾與大陸國務院副總理何立峰有過接觸。何立峰上個月亦曾率領大陸代表團在倫敦與美方就貿易問題進行會談。

今年稍早，中美兩國互相加徵懲罰性關稅，使雙方貿易停滯不前，導致金融市場震盪，憂心雙方衝突可能引發全球經濟衰退。不過，在5月的日內瓦及後來6月的倫敦談判中，雙方達成「休兵」協議。

隨後，北京政府同意放寬對關鍵的稀土礦物出口，稀土對晶片、清潔能源和交通等一系列美國產業至關重要；作為交換，美國則放寬部分限制措施。事實上，稀土礦物問題在中美談判中持續占據關鍵位置，貝森特上周曾警告表示，目前這些關鍵材料的流通量仍未恢復至4月水準。

然而，報導分析，中美之間的合作架構仍不完善，仍有許多複雜議題待解，包括美國總統川普對芬太尼走私的注意，以及他努力推動從中國母公司字節跳動（ByteDance）分離TikTok美國業務的交易。而該交易需經北京批准，等於使大陸當局握有籌碼，或可藉此向美方爭取在貿易及其他領域上的讓步。

據悉，川普近期曾透露，他已找到潛在買家，包括甲骨文（Oracle）、黑石集團（Blackstone）及創投公司Andreessen Horowitz所組成的投資財團。