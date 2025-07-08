加拿大渡輪營運商向大陸船廠下單 加國會啟動調查

大陸網路媒體《觀察者網》指出，加拿大國會眾議院交通委員會決定，將針對卑詩省渡輪公司（BC Ferries）從加拿大基礎設施銀行（CIB）獲得10億加元貸款，同時用於向中國大陸招商局工業威海船廠訂購四艘油電混合動力新船一事展開調查。聽證會將於30天內舉行，屆時將傳喚交通部長方慧蘭（Chrystia Freeland）、基建部長羅伯遜（Gregor Robertson）、BC Ferries與CIB的執行長作證。

據加拿大廣播公司（CBC）7日報導，上述採購案引發加拿大國會兩黨質疑。保守黨議員阿爾巴斯批評政府在美中貿易緊張、北京對加拿大農產品課稅之際，動用公共資金支持海外造船，恐將本地就業外包。而自由黨議員格里夫斯支持調查，不過他呼籲勿倉促下結論，強調渡輪對卑詩省沿岸社區的重要性。

BC Ferries執行長希門尼斯（Nicolas Jimenez）發出聲明表示，這筆貸款可節省乘客與納稅人約6.5億加元，否則將需調漲票價或增由政府補貼。選擇大陸招商局工業威海船廠為「經過全球嚴格投標程序後的最佳方案」，且該決定是在「沒有任何加拿大報價」的情況下作出的。

據悉，BC Ferries上月初（6月10日）即在官網公告稱，已選定大陸招商局工業集團威海船舶有限公司（CMI Weihai）為其船隊建造四艘大型客渡船，新渡輪將替換四艘即將退役的老舊船隻，預計在2029至2031年投入使用。

然而，方慧蘭對此抨擊稱，在大陸對加拿大徵收不公平關稅，加國致力振興造船產業的背景下，BC Ferries選擇中方合作「令人震驚且失望」。她並致函卑詩省交通廳長，要求確認不會動用任何聯邦資金來支付該批大陸建造的新渡輪，包括每年3,780萬加元補助、疫情後3.08億加元資金，以及CIB提供的10億加元貸款。

方慧蘭亦質疑此案是否考量國家安全，稱希望瞭解卑詩省與BC Ferries在與大陸造船廠簽約前，是否進行相關安全評估。她指，中方的「網路安全風險」不容忽視。此前，加拿大已以國安為由，禁止華為與中興參與5G建設。

對此，中國大陸駐加使館回應，加方無視大陸企業良好紀錄，泛化國安概念，實則是配合美方打壓中企，違反自由貿易與市場原則。