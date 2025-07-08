台灣能在經濟上脫離中國嗎？ 紐時：兩岸經濟脫鉤代價高

紐約時報7日以「台灣真能在經濟上脫離中國嗎？」為題報導，台灣醞釀逐步降低對中國大陸的經濟依賴，但這條路代價高昂且極為困難；紐時認為，未來台灣與川普政府的互動中，對中銷售科技設備可能仍會是摩擦與協商來源。 然而，即使台灣面臨來自外部的脫鉤壓力，仍有強大誘因使企業持續前往中國發展。

中國不僅是台灣最大出口市場，也是台企投資與製造重鎮。史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）認為，民進黨希望被華府視為可靠盟友，「即使這代表必須承受短期經濟代價」。

但台灣若要將經濟重心從中國轉移，恐怕得付出高昂代價。數十年來，幾乎所有台灣企業的對外投資都流向中國。台灣最大的企業，包括台積電（2330）與鴻海都是靠投資中國製造與銷售而壯大。

報導描述，兩岸經濟緊密連結，過去在台灣被視為遏止中國進逼的「嚇阻力」，同時也是中國對台施加影響的管道。但近十年來，部分台灣企業重新思考對中國的依賴。美中貿易緊張與疫情也讓台商減少對中投資。