港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

香港特區政府財政司司長陳茂波6日發表網誌文章表示，港股去年累計上升18%，2025年勢頭持續向好，申請在港IPO的個案正在快速增加，上半年集資額超過1070億港元。

中新社報導，陳茂波表示，今年上半年恒生指數累計上升20%，超過4000點，以點數計創下歷來最大上半年升幅。股市交投進一步增加，新股市場更為活躍，上半年共完成42宗首次公開招股發行（IPO），集資額超過1070億港元，較去年全年增加約22%，暫列全球第一。

他提到，市場普遍看好港股及新股下半年的表現。申請在港IPO的個案正在快速增加，至今已收到約200宗申請，較年初時的數字倍增，其中包括來自中東和東南亞的企業。這反映港股升勢正吸引更多企業加快推進在港上市計畫，亦顯示過去這段時間，對內對外的宣傳推廣工作漸見成效。

陳茂波表示，港股過去這段時間的升勢中，資金主要追捧科技類股份，帶動科技股相關的衍生產品交投顯著增大。與不同類型資產掛鉤的交易所買賣產品（ETP）成為近年支持港股流動性的生力軍，有效地在市場波動之際，發揮流動性緩衝的作用。

他提到，下一步將加強向海外市場推介香港金融市場，讓海外投資者更充分瞭解及聚焦香港的優勢、發展機遇與潛力。