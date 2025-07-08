蘭洽會國際經貿盛會 吸引2000餘企業參展

第三十一屆中國蘭州投資貿易洽談會6日上午在甘肅省蘭州市開幕，吸引大陸國內外2000餘家企業參展。

新華社報導，本屆蘭洽會以「共享機遇，共謀發展，共創繁榮」為主題，邀請印尼擔任主賓國，吸引了德國、西班牙、俄羅斯、馬來西亞、伊朗等20多個國家的駐大陸使領館、商協會組織以及大陸18個省（區、市）和香港特別行政區參展，參會外賓和以外賓為主體的經貿活動數量均超往屆。

為進一步加強國際經貿合作、凸顯區域特色優勢、聚焦現代產業體系、拓展招商引資渠道，本屆蘭洽會設置了絲綢之路國際合作、區域合作交流、甘肅特色優勢產業、時尚消費品及外貿優品展區等4個展區，包括裝備製造、石油化工、生物醫藥、新材料、新能源、航天航空、現代農業、數據信息等近40類、上萬種產品，其間還將舉辦30多項專業論壇和經貿洽談活動。

「我們共有16家企業參展洽談，展出優質咖啡產品、特色食品加工品、手工藝品和印尼傳統蠟染服飾。」印尼駐華大使周浩黎說，希望依託此次蘭洽會，進一步深化印尼和中國在可再生能源、現代農業、文化旅遊、特色產業等方面的經貿合作，實現優勢互補、資源共享、互利共贏。

蘭洽會是甘肅省規模最大、規格最高、最具影響力的國際性經貿盛會，自1993年創辦至今，已成功舉辦31屆，是甘肅省對外開放和招商引資的「金字招牌」。

截至目前為止，本屆蘭洽會共簽約招商引資項目1181個，簽約金額6500多億元，涉及新能源及裝備製造、特色農產品及食品加工、新材料、數字信息、有色冶金等領域。