兩岸快遞／陸發改委推動新能源車快充 拚兩年內建10萬台設施

大陸國家發展改革委辦公廳等四部門發布《關於促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》。提出到2027年底，力爭全國範圍內大功率充電設施超過10萬台，服務品質和技術應用實現迭代升級。新能源車充電樁分直流樁和交流樁，大功率充電也稱快充，功率一般超過60KW，用於車輛密集、高速服務區。

北京／標普示警養老金制度 面臨資金緊絀危機

評級機構標普認為，日益膨脹的養老金負擔將蠶食中國大陸地方政府的財政靈活性，預期大陸養老金制度在未來數十年將面臨資金緊絀的問題，原因包括地方政府財政緊絀、人口迅速老齡化以及經濟放緩。

北京／與巴西簽署合作文件 加強醫藥、新能源交流

大陸和巴西雙方簽署合作文件，加強在基礎設施、醫藥、新能源等領域務實合作。大陸國家發改委在官網公布，在兩國領導人見證下，在巴西當地時間5日與有關部門負責人簽署兩國發展戰略對接合作備忘錄。

上海／外賣平台再爆補貼戰 美團、餓了麼推零元購優惠

即使大陸官方5月約談外賣平台關注「內捲（惡性競爭）」，但美團和阿里巴巴旗下「餓了麼」再爆出補貼大戰。近日美團和餓了麼齊推出大額優惠券，甚至出現「滿16減16」、「滿18減18」等同零元購的優惠。

上海／A股百家公司發減持公告 恐引發流動性連鎖反應

截至7月5日，超過100家A股上市公司發布近150份股東減持公告，擬減持股份數量從數百萬股至數千萬股。分析認為，這一波密集減持公告在投資群體中引發連鎖反應，市場流動性面臨一定壓力。

合肥／大陸院士、國外科學家發起 國際深空探測學會成立

國際深空探測學會成立大會7日在安徽合肥舉行。這是大陸首個深空探測領域國際科技組織。國際深空探測學會由深空探測實驗室等五家單位聯合倡議，彙聚20位大陸院士與31名國外科學家共同發起申請。

合肥／DRAM晶片大廠邁進掛牌 長鑫存儲啟動上市輔導

大陸證監會官網顯示，DRAM記憶體晶片大廠長鑫存儲啟動上市輔導，中金、中信建投擔任輔導機構。官方資料顯示，長鑫存儲成立於2016年，從事動態隨機存取記憶體（DRAM）產品研發、生產銷售。

香港／蘋果供應商藍思發行H股 預計籌資178億元

知情人士透露，蘋果供應商藍思科技把在香港的發行價定在推薦區間上限，預計籌集港幣48億元（約新台幣178億元）。藍思H股推介區間為每股港幣17.38至18.18元。