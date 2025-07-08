中國資產價值 重新閃金光

高盛、摩根士丹利（大摩）等多家國際投行機構近期密集上調對大陸股市和人民幣資產的預期，這些外資對大陸市場態度趨於一致，「重估中國資產價值」成為全球資金配置的重要趨勢，看好大陸經濟、買多中國資產，已成為外資機構的主流觀點。

據大陸官媒經濟日報報導，高盛在最新報告中指，受惠於人民幣走強與企業獲利改善，該機構維持對大陸股市的「增持」立場。高盛中國股票策略分析師付思表示，當前全球資金對美股配置已達歷史高點，而中國資產在整體配置中仍處低位，為中長期資金流入創造空間和可能性。

大摩上調大陸經濟增速與股指目標，並指人工智慧與智慧製造等領域的技術企業出現，是推動股市結構性改善的關鍵。該行強調，外資目前在中國市場配置仍偏低，若人民幣維持升勢，將進一步吸引中長期資金流入。路博邁集團亦在展望中，將中國市場評級調升為「超配」。

野村東方國際證券策略團隊認為，中國權益資產將在下半年跑贏海外市場，原因之一是大陸對科技成長行業的支持非常給力，新興成長領域潛力較大，對長線資金比較有吸引力。

資金同步轉向實際動作。大陸國家外匯管理局數據指，4月外資淨增持大陸境內債券109億美元，處高水準；4月下旬外資對境內股票轉為淨買入。這包括大摩、宏利等多家外資基金也以自有資金加碼旗下中國股票型基金。

外資也關注大陸科技民營企業潛力。高盛近期在「中國民營企業回歸」報告中，點名阿里巴巴、小米、比亞迪等企業，並比擬為陸版「美股七巨頭」，並表示這些民營企業正在崛起，在市值、競爭力等方面正實現向上突破，可改變投資者對中國資產的認知。

此外，一系列支持資本市場、支援科技創新政策組合拳持續發力，也極大提振了外資機構信心。當前市值超人民幣千億元的A股上市公司中，科技企業占比提升至27%，在積體電路、生物醫藥、新能源等領域形成了集聚效應。

據悉，大陸持續推動資本市場開放。年初發布「2025穩外資行動方案」及新修訂的外資戰略投資規則，進一步放寬外資門檻。多家外資私募如淡明、安耐德近期完成基金管理人登記。大陸證監會亦表示，將加快優化合格境外投資者制度，提升外資進場便利度與參與度。