快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

業務出售倒數計時 TikTok將推美版新App

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information引述匿名消息人士說法指出，這個短影音平台正在為美國用戶開發全新版本的應用程式（App）。

根據The Information的報導，TikTok已擬定計畫，9月5日在美國各大App商店推出新版App，內部代碼為M2。美國總統川普上個月已將TikTok在美國「不賣就禁」的期限，延到9月17日。

川普上周五（4日）在空軍一號上告訴記者，他將於7日或8日開始與中國大陸談論可能的TikTok協議。他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易，將由一個以富豪投資人為主的團體出面買下。

The Information報導進一步指出，TikTok用戶須下載新App才能繼續使用原來的服務，而現有App將持續運作至明年3月，但時間表可能會有變動。

TikTok在美國有1.7億名用戶，而美國一項聯邦法律以國家安全為由，要求TikTok出售，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效，川普上台三度延長寬限期。

TikTok 川普 美國

延伸閱讀

關稅將至范德賴恩與川普通話 歐盟：有良好交流

特斯拉盤前大跌7% 因馬斯克組新政黨「美國黨」槓川普

赴美會晤川普 內唐亞胡：盼推進加薩停火協議

川普關稅期限倒數 我國「還在談判中」？新台幣重貶逾1角

相關新聞

陸一二線城 保住房企飯碗 人口吸附力、經濟韌性撐起上半年業績

大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。其中融創中國上海壹號院半年熱銷人民幣170億元（新台幣697億...

蘭洽會國際經貿盛會 吸引2000餘企業參展

第三十一屆中國蘭州投資貿易洽談會6日上午在甘肅省蘭州市開幕，吸引大陸國內外2000餘家企業參展。

港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

香港特區政府財政司司長陳茂波6日發表網誌文章表示，港股去年累計上升18%，2025年勢頭持續向好，申請在港IPO的個案正...

業務出售倒數計時 TikTok將推美版新App

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information引述匿名消息人士說法指出，這個短影音平台...

人行連八月增持黃金

最新數據顯示，大陸外匯存底餘額連續六個月增加，同時人民銀行（大陸央行）連續八個月增持黃金儲備。

華為新旗艦機第4季上市 有望搭載麒麟9030處理器

近日市場傳聞指出，華為新一代旗艦機Mate 80預計於第4季上市。屆時，新機有望搭載全新的麒麟9030處理器，傳聞稱其性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。