業務出售倒數計時 TikTok將推美版新App

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information引述匿名消息人士說法指出，這個短影音平台正在為美國用戶開發全新版本的應用程式（App）。

根據The Information的報導，TikTok已擬定計畫，9月5日在美國各大App商店推出新版App，內部代碼為M2。美國總統川普上個月已將TikTok在美國「不賣就禁」的期限，延到9月17日。

川普上周五（4日）在空軍一號上告訴記者，他將於7日或8日開始與中國大陸談論可能的TikTok協議。他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易，將由一個以富豪投資人為主的團體出面買下。

The Information報導進一步指出，TikTok用戶須下載新App才能繼續使用原來的服務，而現有App將持續運作至明年3月，但時間表可能會有變動。

TikTok在美國有1.7億名用戶，而美國一項聯邦法律以國家安全為由，要求TikTok出售，否則將在美國面臨禁令，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效，川普上台三度延長寬限期。