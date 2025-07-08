兩岸經濟脫鉤？ 紐時：代價高難度大

紐約時報七日以「台灣真的能在經濟上脫離中國嗎？」為題報導，台灣醞釀逐步降低對中國的經濟依賴，但這條路的代價高昂且極為困難，中國不僅是台灣最大出口市場，也是台企投資與製造重鎮。

專家認為，台灣執政黨希望被華府視為可靠盟友，即便這代表需承受短期經濟代價，未來台灣對中銷售科技設備仍會是台美摩擦來源，這也凸顯台灣在兩大強權下夾縫求生的處境。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立認為，台灣執政黨民進黨希望被華府視為可靠盟友，「即使這代表必須承受短期經濟代價」。

台灣數十年來，幾乎所有企業對外投資都流向中國。台灣最大的企業，包括台積電與鴻海，都是仰賴在中國生產的投資與對中銷售而壯大。

紐時說，兩岸經濟緊密連結過去在台灣被視為遏止中國進逼的「嚇阻力」，同時也是中國對台施加影響的管道。近十年來，部分台灣企業開始重新思考對中國的依賴。美中貿易緊張與新冠疫情，也讓台商減少對中投資。

儘管如此，分析人士指出，兩岸經濟要完全脫鉤仍極為困難。中國依然是台灣出口的最大買家，尤其是半導體產品。與此同時，台灣也仰賴美國在政治與軍事上的支持，以抵禦來自北京的壓力。

紐時指出，儘管美國建置了一張控制網，阻止中國購買或製造高階晶片，但去年華為的設備中仍被發現有台積電的晶片，此事激怒了美國官員。台灣主管機關上個月將華為、中芯國際等納入出口管制名單，台灣企業若要向這些公司出口戰略性高科技貨品，必須先申請並獲得許可證，這項規定就是朝切斷晶片流向中國邁出的一步。

然而，即使台灣面臨來自外部的脫鉤壓力，仍有強大誘因使企業持續前往中國發展。