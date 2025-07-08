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華為新旗艦機第4季上市 有望搭載麒麟9030處理器

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近日市場傳聞指出，華為新一代旗艦機Mate 80預計於第4季上市。屆時，新機有望搭載全新的麒麟9030處理器，傳聞稱其性能將會提升20%，但不清楚對標華為哪代晶片。外界普遍認為麒麟9030依然會延續七奈米製程，在麒麟9020的基礎上「核心架構改進，製程延續」。

科技媒體wccftech報導，假設麒麟9030將繼續使用七奈米製程，除非未來幾個月有奇蹟發生，在保持相同光刻製程的情況下，性能比上一代晶片提升20%已經是相當大的進步，且無論晶片速度是否比競爭對手慢，Mate 80系列預計都會大賣。

芯智訊報導，此前市場消息顯示，華為Mate 80系列將全系回歸直屏設計，並且將延續四款機型（標準版、Pro、Pro+、RS非凡大師）的組合。其中，標準版採用6.75英吋1.5K直屏，Pro系列升級為6.89英吋1.5K雙層OLED直屏，且保留3D人臉識別功能。

華為Pura 80系列上市後，其搭載晶片備受期待，有博主第一時間進行拆解。但其依然搭載麒麟9020處理器，與去年Mate 70系列保持一致。華為常務董事余承東在發布會表示，Pura 80系列對比搭載麒麟9010的Pura 70 Pro+整機性能提升了36%、操控流暢度提升了47%。

去年以來，大陸網上有許多針對華為晶片製程的爆料，比如知名博主「數碼閒聊站」在去年11月底稱，華為已經實現了晶片關鍵技術突破，未來麒麟晶片將按照K9020/9030/9040，如此規律迭代。但這些爆料都難獲證實。目前較能確定的是，華為所有麒麟系列處理器採用的最先進製程仍為七奈米，五奈米突破依然在路上。

人臉 奈米

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