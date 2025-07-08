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人行連八月增持黃金

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
人行7日公布數據顯示，6月末黃金儲備較上月增加7萬盎司，連續八個月增持黃金。（路透）
人行7日公布數據顯示，6月末黃金儲備較上月增加7萬盎司，連續八個月增持黃金。（路透）

最新數據顯示，大陸外匯存底餘額連續六個月增加，同時人民銀行（大陸央行）連續八個月增持黃金儲備。

大陸外匯管理局昨（7）日公布數據顯示，截至6月底，大陸外匯存底規模為3兆3,174.22億美元，較前月的3兆2,852.55億美元，大增321.67億美元。大陸外匯存底規模已連續19個月維持3.2兆美元以上，且連續六個月保持增長。

對於外匯存底增加的原因，大陸外管局表示，6月受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

今年前6個月，大陸外匯存底分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元和321.67億美元。上半年合計增長1,150.65億美元。

與此同時，人行昨公布最新數據顯示，6月底黃金儲備為7,390萬盎司，較5月末的7,383萬盎司增加七萬盎司，自去年11月開始連續八個月增持黃金。

世界黃金協會先前在6月17日發布《2025年全球央行黃金儲備調查》數據顯示，逾九成（95%）的受訪央行認為，未來12個月內全球央行將繼續增持黃金。

外匯 資產 黃金

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