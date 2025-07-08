陸智慧眼鏡銷量 大躍進

在AI與AR技術驅動下，大陸智慧眼鏡市場快速成長。市調公司洛圖科技預測2025年銷量將突破100萬副，年增130%。

隨著產品功能細分與應用場景擴展，智慧眼鏡逐漸走向主流，挑戰平板、耳機以及顯示器等傳統終端，成為消費電子創新浪潮的關鍵載體。

洛圖科技昨（7）日發出最新分析指，全球智慧眼鏡市場正經歷高速成長期，智慧眼鏡市場正快速擺脫早期「一機通吃」的混沌階段，邁向細分化、差異化的競爭格局。目前，各研究機構、媒體的預測數據有顯著差異，此現象反映產業仍處自我定義階段。

洛圖科技提到，2024年大陸市場智慧眼鏡（含AR設備）銷量達43.4萬副，年增36.5%。預計2025年銷量突破100萬副，年增約130%。智慧眼鏡依功能可分為四大類：音訊眼鏡、拍攝眼鏡、分離式AR眼鏡及一體式AR眼鏡。數據顯示2025年1月至5月，這四類細分產品在大陸線上零售市場的占比分別為42.3%、12.4%、41.1%及4.2%。

其中，音訊與拍攝眼鏡以時尚外觀和實用功能為主，強調日常佩戴與內容創作，定位為智慧型手機的「超級配件」；分體式AR眼鏡結合Micro OLED與Birdbath光學，為「可隨身攜帶的巨幕顯示器」，適合觀影和遊戲；一體式AR眼鏡集成AI與多元交互功能，目標挑戰智慧手機核心地位。

不過，當前智慧眼鏡仍面臨成本、續航與內容生態等挑戰，一體式產品難以普及，分體式與音訊型多為輔助裝置。但隨沉浸式互動與AI代理需求上升，智慧眼鏡有望在特定場景實現「輕量取代」，推動終端設備邊界重塑。

證券時報指，今年以來，大陸智慧眼鏡市場熱度攀升。據IDC最新報告顯示，2025年第1季大陸智慧眼鏡市場出貨量49.4萬副，年增116.1%。