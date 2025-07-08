陸光電業反內捲去產能

在市場供需錯置背景下，大陸太陽能光電產業已多季虧損，業界逐漸凝聚起反過度競爭共識，包括矽料、光電玻璃等多環節都在探索去產能路徑，同時，業內也亟盼標誌性案例出現，打破無序競爭格局。

證券時報指，大陸工信部近日召開光電產業製造業座談會，聚焦「反內捲（反過度競爭）」與產能出清（去產能）問題，與會者包括天合光能、隆基綠能、協鑫集團、TCL中環等企業領袖。

據統計，2024年太陽能光電上市公司總營收為人民幣9,310億元，年減22.4%，淨利從2023年的獲利人民幣1,049億元轉為虧損297億元。

當前，大陸業界已形成「反內捲」共識。協鑫董事長朱共山稱，今年下半年至明年是供應端改革關鍵期，應透過市場化兼併重組、技術淘汰與政策約束，推動產能出清。

據悉，多個產業鏈環節已開始探索市場化產能出清路徑。協鑫科技聯席執行長蘭天石近日提到，矽料企業「以大收小」正在進行，龍頭企業正嘗試透過「出資＋債務」模式成立平台公司收購中小產能。

有負責人回應，目前產能出清進程仍較為複雜，特別是企業在選擇關停產能時涉及不同地方之間的利益平衡，往往難以抉擇。