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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

陸鋼品遭越課反傾銷稅

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

越南宣布對原產於中國大陸的部分熱軋鋼捲產品徵收高達27.83%的反傾銷稅。越南貿易部在昨（7）日聲明中表示，新反傾銷稅措施已於6日起生效，為期五年。分析認為，此舉將對大陸熱軋鋼捲市場產生較大影響。

路透引述海關數據顯示，去年越南從中國大陸進口的熱軋鋼材達到1,260萬噸，較2023年增長逾33%。

值得注意的是，在越南貿易部決定自2024年7月起對此案展開調查後，越南從大陸市場進口的熱軋鋼材持續大幅增加。反映大陸產品在越南鋼鐵市場仍然占據主導地位。

越南貿易部在去年7月29日對大陸熱軋鋼捲進行反傾銷調查時，期貨日報曾分析，如果反傾銷稅落地徵收，出口越南成本提高，大陸熱軋鋼捲價格會喪失一定競爭能力，出口量可能下滑；此外，在大陸內部需求走弱、庫存居高之際，出口成為熱軋鋼捲主要消費去向，如果越南反傾銷落地，將對大陸國內熱軋鋼捲市場產生較大的影響，將增加大陸國內供應端壓力。

事實上，越南今年2月21日宣布對中國大陸輸越鋼鐵產品徵收19.38%、26.94%和27.83%共三檔的反傾銷稅稅率。

除了越南直接對陸鋼鐵徵反傾銷稅外，近期困擾大陸鋼鐵出口的，還有美國總統川普稱與越南達成貿易協議，越南所有對美出口商品將面臨至少20%關稅，並對美國「完全開放市場」。而這將對中越間鋼鐵轉口貿易造成影響。

蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕引述數據分析，今年越南依然是中國大陸鋼鐵出口的第一大國，但出口量已明顯下降，2025年1-5月，中國大陸向越南出口鋼材408.26萬噸，年減25.9%。如果美國對來自第三國、經由越南中轉再出口至美國的商品徵收40%的關稅，預計會令更多鋼廠將出口目的地轉向東南亞其他國家。

據中國鋼鐵工業協會的統計，2024年大陸累計出口鋼材1億1,071.6噸，達歷史第二高，年增22.7%。其中，越南仍位列大陸出口鋼鐵產品的第一大目的地，2024年對越南的鋼鐵出口占比11.5%。

反傾銷 越南

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