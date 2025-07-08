京東方面板逆襲 躍MacBook最大供應商…首度超越LG

市場研究機構Omdia昨（7）日在微信公眾號指，京東方（BOE）今年在蘋果供應鏈中取得重大進展，料將為MacBook產品線供應約51%LCD面板，首超蘋果長期面板主力供應商LG顯示（LG Display），成為該系列最大供應商。

IT之家指，長期以來，蘋果與京東方之間的關係頗為複雜。蘋果一直希望能夠用京東方的面板來取代三星顯示和LG顯示的產品，以降低採購成本，但京東方經常無法滿足蘋果嚴苛的品質標準，因此蘋果公司在旗下所有產品線中採用了多種供應商方案以兼顧成本和品質。

今年京東方將首超LG顯示，預計供應逾半MacBook LCD面板，成為最大供應商，反映蘋果壓成本、控風險的策略。

Omdia最新報告指出，蘋果計劃從2026年開始，逐步將MacBook Pro的顯示技術從現有的mini-LED升級為OLED混合技術。分析指出，隨MacBook Pro需求轉弱、OLED時程延後，京東方短期地位穩固。

受此影響，LG顯示今年在MacBook面板供應占比將降至35%，年減九個百分點，主要因蘋果大幅轉單至京東方MacBook Air面板，及MacBook Pro市場需求持續疲軟。

Omdia分析師Linda Lin指，京東方正擴大MacBook Air面板訂單，特別是13.6與15.3英寸等熱門機型，這也是京東方首次在蘋果MacBook面板供應中占比超過一半。她透露，京東方目標在2025年供應1,150萬塊蘋果筆電面板，較去年顯著增長。她並稱，具更高性能與更輕薄設計的OLED技術預計將於2026年導入MacBook系列，屆時三星顯示有望加入供應鏈，顯示器市場將由LCD轉向OLED，廠商競爭將更加激烈。

快科技提到，蘋果原計劃2026年推出OLED版MacBook Pro，2027年再推OLED版MacBook Air，但因IT OLED市場低迷，計劃已調整，改為2027年推出採用氧化物背板（Oxide）LCD的MacBook Air作為過渡，OLED機型時程則視市場情況再定。這代表京東方在未來三年仍將穩居MacBook Air主要LCD供應商地位。

另，在供應鏈布局，依蘋果慣例每年4月更新的供應商名單，京東方安徽、重慶、四川等地的工廠位列其中，顯示京東方至少有三條產線被確認為蘋果供應商。