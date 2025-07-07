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颱風丹娜絲肆虐南台灣 大陸國台辦發聲慰問

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華7日晚間對風災表示慰問。圖為陳斌華先前主持記者會。（圖／聯合報系資料照片）
大陸國台辦發言人陳斌華7日晚間對風災表示慰問。圖為陳斌華先前主持記者會。（圖／聯合報系資料照片）

颱風丹娜絲肆虐南台灣，造成不少災情，大陸國台辦7日晚間發聲表示慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。

大陸國台辦7日晚間表示「對台灣風災表達關切」，當中指出，7月7日，颱風丹娜絲在台灣登陸，造成人員傷亡和財產損失。據此大陸國台辦發言人陳斌華表示，「大陸有關方面對此高度關切，對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序」。

公開資料顯示，這是兩岸官方近期最新的一次慰問往來。此前今年的4月底陸委會也曾表達對中國大陸遼寧省遼陽市白塔區22死、3傷的火災事故慰問關懷之意；1月初，西藏定日地震，造成上百人死亡、多人受傷，陸委會也有表達慰問。

國台辦 陸委會 颱風

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