美元偏弱...陸6月外儲規模連六月增加 人行連八月增持黃金

大陸官方最新公布數據顯示，大陸外匯儲備餘額連續六個月增加，同時大陸央行連續八個月增持黃金。大陸官方稱，外匯儲備上升主要受到美元指數下跌、金融資產價格上漲等整理因素影響所致。

大陸外管局7日公布數據顯示，截至6月末，大陸外匯儲備規模為33,174.22億美元，較上月的32,852.55億美元，大增321.67億美元。大陸外匯儲備規模已連續19個月維持3.2兆美元以上，且連續6個月保持增長。

對於增加的原因，大陸外管局表示，6月受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

今年前6個月，大陸外匯儲備分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元和321.67億美元。上半年合計增長1,150.65億美元。

與此同時，人行7日公布數據顯示，6月末黃金儲備為7,390萬盎司，較5月末的7,383萬盎司增加7萬盎司。在連續18個月增持黃金後，大陸央行從去年5月後一直未出手增持黃金，去年11月開始重新增持。

世界黃金協會在6月17日發布《2025年全球央行黃金儲備調查》數據顯示，逾九成（95%）的受訪央行認為，未來12個月內全球央行將繼續增持黃金。

東方金誠首席宏觀分析師王青此前分析，大陸央行增持黃金仍是大方向。主因在於大陸國際儲備中的黃金儲備佔比偏低，截至5月底，大陸官方儲備資產中黃金的佔比為7%，明顯低於15%左右的全球平均水平。王青進一步稱，黃金作為全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化創造有利條件。