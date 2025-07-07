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A股流動性、信心隱憂再現....陸A股公司7月超百家預告減持

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
東方財富Choice數據顯示，7月以來，截至5日，已有超過100家上市公司發布近150份股東減持公告。外界擔憂可能對A股流動性、投資者信心帶來影響。中新社
東方財富Choice數據顯示，7月以來，截至5日，已有超過100家上市公司發布近150份股東減持公告。外界擔憂可能對A股流動性、投資者信心帶來影響。中新社

統計顯示，7月以來，截至5日，已有超過100家上市公司發布近150份股東減持公告，原因涵蓋個人需求、戰略調整等多層面，且涉及控股股東、實際控制人、高管及機構投資者等多類主體，擬減持股份數量從數百萬股至數千萬股不等。分析認為，這一波密集的減持公告迅速在投資者群體中引發連鎖反應，市場流動性面臨一定壓力

經濟觀察報引述東方財富Choice數據分析，7月以來A股市場密集的股東減持行為，背後原因多元，並統整四類原因：一是個人財務安排。這類減持通常規模相對較小，但隨著數量累積，也可能在特定市場環境下對股價形成壓力；二是與股東對市場估值和公司前景的判斷相關，基於估值判斷的減持，往往傳遞出股東對公司未來增長信心的減弱信號，容易引發市場擔憂；三是涉及到公司戰略層面的調整，這類減持通常規模較大，且可能伴隨更複雜的市場傳聞，對股價和投資者信心的衝擊也更為顯著；四是通過股權質押等間接方式進行的變相減持，這類較為隱蔽，但質押平倉的被動性及市場波動的影響，仍可能加劇短期股價波動。

報導指出，大量減持可能造成流動性壓力。因大規模減持計劃意味著短期內將有大量股票供應增加。當減持需求集中釋放時，若缺乏足夠的承接力量，可能導致股價下跌，進而影響市場整體的流動性。投資者在減持公告發佈後，可能會出於規避風險的考慮而減少買入，甚至賣出，這進一步加劇了市場的拋壓，形成負反饋循環。

此外，大量減持也會影響投資者信心。因為控股股東或實際控制人的減持，可能被解讀為對公司未來前景不樂觀的信號，特別是當減持公司與業績下滑、經營困難相伴時，這種負面解讀會更加強烈。還可能蔓延至整個市場，導致風險偏好下降，資金流向更為保守的資產。

時序進入下半年，大陸內外機構對A股做出預測，多家國際投行高盛、摩根士丹利與野村在6月底均對大陸股票市場釋出正面訊號。其中高盛認為A股還有10%的上行空間；但大陸機構相對保守，多數機構認為市場進入半年報業績預告披露期，疊加美國關稅談判的不確定性，A股市場震蕩概率加大，包括銀河證券、財信證券認為短期A股將呈現震盪偏強的走勢。

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