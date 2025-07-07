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大陸人民銀行連續8個月增持黃金

中央社／ 上海7日電

中國人民銀行（央行）7日公布最新數據資料顯示，中國6月底黃金儲備為7390萬盎司，較5月底增加7萬盎司，連續8個月增持黃金。

澎湃新聞7日報導，中國人民銀行今天公布最新數據資料顯示，截至今年6月底，中國黃金儲備為7390萬盎司，較5月底增加7萬盎司，連續8個月增持黃金。

報導提到，中國人民銀行一度連續18個月增持黃金，在去年5月後未再增持；直至去年11月才重新增持。

中國國家外匯管理局今天公布6月底外匯存底規模數據資料。截至今年6月底，中國外匯存底規模為3兆3174.22億美元（約新台幣96.4兆元），較5月底3兆2852.55億美元增加321.67億美元。

中國國家外匯管理局表示，6月受到主要經濟體宏觀政策、經濟成長前景等影響，美元指數下跌，全球金融資產價格整體上漲，由於匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯存底規模上升。

中國人民銀行 外匯 黃金

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