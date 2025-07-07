工業富聯：上半年淨利預增36％-39％

鴻海集團大陸轉投資工業富聯公告稱，預計2025年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣67.27億元至69.27億元，較去年同期增長47.72％至52.11％；預計2025年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣119.58億元至121.58億元，年增36.84％至39.12％。

工業富聯公告指出，雲計算業務在二季度實現高速增長，整體板塊營業收入較去年同期增長超過50％。

公告指出，產品結構持續優化，產品量產加速爬坡，客戶對AI資料中心Hyper-scale AI機櫃產品需求不斷增加。其中，AI伺服器營業收入較去年同期增長超過60％，雲服務商伺服器的營業收入較去年同期增長超過1.5倍。

公告指出，該公司在大客戶的核心產品份額繼續保持領先優勢，先進AI算力的GPU模組及GPU算力板等產品的出貨，在第2季實現顯著增長。