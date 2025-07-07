經濟怎麼救？路透：大陸呼籲擴大家庭支出聲浪漸高

隨著貿易緊張局勢和通縮壓力加劇，路透社報導，中國政府政策顧問有關擴大家庭支出的聲浪漸高，呼籲在下一輪5年規劃中將增強家庭部門對整體經濟增長的貢獻列作優先事項。

路透今天發自北京的報導表示，中國領導人正在為國民經濟和社會發展第15個5年規劃（「十五五」規劃，2026至2030年）徵集建議。多名政策顧問表示，這份文件原則上將擴大居民消費列為重點目標，但可能不會設定明確的數值指標。

報導說，中國居民消費目前占國民經濟的比重僅約40%，部分顧問建議在接下來的兩個5年規劃週期中，這一比例應提高至50%以上。

經濟學家多年來一直呼籲中國轉向以消費驅動為主的增長模式，減少對債務驅動型投資和出口的依賴。

報導強調，中國雖在一定程度上頂住了美方加徵關稅的壓力，但產能過剩、工業品價格下滑所引發的就業與收入壓力，正讓「轉向消費」成為更迫切的議題。

一名政策顧問表示，「依賴外需使我們易受全球衝擊影響。我們應該加強國內消費作為增長和經濟轉型的關鍵驅動力」，另外兩名顧問也表達了類似觀點。

不過，也有顧問說，他的建議中不會包括這一主張，「因為如果沒有配套的政策和改革，這一目標並不容易實現」。