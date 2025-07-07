中國沒批評大而美法案 紐時：避免貿易戰

紐約時報報導，美國總統川普已簽署成法的「大而美法案」，可能會對中國持有的美國資產構成長期風險，但中國迄今沒有批評法案，是想避免貿易戰，而且從中國的角度，法案可能會削弱美國的競爭力。

紐約時報中文網7日報導，過去多年中國作為美國債務最大持有國之一，從不迴避批評美國的財政做法。如2013美國債務上限談判陷僵局期間，中國向美國施壓，要求美國保護中國資產；2008年全球金融危機爆發後，中國更直指美國人的揮霍無度是罪魁禍首。

美國的「大而美法案」預計會令美國債務到2034年增加逾3兆美元，並可能會對中國持有的美國資產構成長期風險。

麻省理工學院經濟學家黃亞生表示，中國對持有美債的主要擔憂是美元的價值及美國是否會違約，現在這兩個擔憂都更加具體。美元持續貶值已經拖累中國持債的價值，他也不相信本屆美國政府會恪守債務義務。

報導表示，迄今中國沒有公開批評「大而美法案」，原因之一是在美中貿易戰的脆弱休戰狀態下，中國可能認為沒有必要因為公開批評該法案而激怒川普。中國正試圖挽救經濟，關稅問題比美債問題更緊迫。

另一方面，從中國角度來看，該法案非但不會推動美國經濟增長，還可能把美國推向財政懸崖，削弱其與中國競爭的能力。

上海國際關係學者沈丁立表示，「大而美法案」的前景不確定，如果失敗了，對中國可能是有利的。北京大學經濟學家姚洋則對「大而美法案」會令中國得益感到懷疑。姚洋表示，美國的金融霸主地位及美元的霸主地位，都不是隨意可以被替代。

報導又提到，近年中國逐步減持美債，從十多年前1.3兆美元的峰值降至目前約7500億美元，轉而投資黃金等其他資產。