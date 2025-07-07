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TikTok擬出售前 在美國推新程式

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
TikTok擬出售前，為美國用戶開發全新版本的App。（路透）
TikTok擬出售前，為美國用戶開發全新版本的App。（路透）

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information引述消息人士指出，這個短影音平台正在為美國用戶開發全新版本的應用程式（App）。

路透報導，美國總統川普4日表示，他將於7日或8日開始與中國談論可能的TikTok協議。他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易。

The Information報導，TikTok已擬定計畫，9月5日在美國各大App商店推出新款App。TikTok用戶最終必須下載新App才能繼續使用這項服務，但現有App將持續運作至明年3月，但時間表可能會有變動。

川普上個月將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延到9月17日。

TikTok 川普 美國

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