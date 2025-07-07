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香港預計今年內發出穩定幣牌照 但數量為個位數

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港今年內可發出「穩定幣」牌照，牌照數目會是「個位數」。（中新社）
香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港今年內可發出「穩定幣」牌照，牌照數目會是「個位數」。（中新社）

香港《穩定幣條例》今年8月生效，香港財經事務及庫務局長許正宇表示，香港批出的穩定幣牌照數目會是「個位數」，盼於條例生效後能夠收到申請，目標今年內可發出牌照。

「穩定幣」（stablecoins）為一種數位資產，其設計目的在於維持穩定價值，通常透過與某種法定貨幣、商品或一籃子資產掛鉤，或透過演算法來調整供應量。。

許正宇接受香港《明報》訪問時表示，香港金管局目前就落實條例指引諮詢市場，該指引本月內公布，具體內容將涉及反洗錢及其他相關要求。

許正宇也表明，批出的穩定幣牌照數目會是個位數，盼於條例生效後能夠收到申請，目標今年內可發出牌照。

至於有金融機構取得牌照後，是否能夠發行與人民幣掛鉤的穩定幣，他說若牽涉其他司法權區的貨幣，則要與相關機構討論。

許正宇表示，希望穩定幣著重處理在實體經濟中的難點和痛點，例如跨境支付，尤其是牽涉到「本幣」風險較高，又或當地金融體系不是那麼完備，而進行跨境支付時，則有一定的挑戰。「但若有以法定貨幣作為基礎的穩定幣，作為一個有效的支付工具，可便利跨境交易，及減省當中的交易成本。」

香港《穩定幣條例》實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向香港金融管理專員申領牌照。

穩定幣

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