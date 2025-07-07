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零負評背後貓膩 央視：小紅書、閒魚成水軍接單重災區

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
小紅書、閒魚等成為大陸水軍接單重災區，刷手們配合「洗白」，使商家成為「零差評」高分店鋪。（圖／截自央視財經）
小紅書、閒魚等成為大陸水軍接單重災區，刷手們配合「洗白」，使商家成為「零差評」高分店鋪。（圖／截自央視財經）

據央視財經《財經調查》報導，近年來，網路水軍手段升級，活動更隱密。在小紅書、閒魚等平台上搜尋「刷單」「控評」「水軍」等關鍵字，各大平台都出現了明確的提醒與警告。

為了躲避網路平台監管，網路水軍機構使用「S蛋」「魚池」等某些特定的暗語，在小紅書上大量招募水軍，發布刷單接單的帖子，與網路刷手們用暗語聯絡。

刷手們需要根據仲介提供的圖片和文案，在商品「收貨」後發布頗具誘導性的虛假好評。偽造客戶刷單，為出現負面評價的品牌「洗白」，才是他們獲利的重點。

仲介招人、專職編輯安排發文內容，刷手們只需要在留言區配合推銷、演戲，便成功操控了消費者了解真實資訊的途徑。莫名其妙消失的差評，清一色的好評和誇帖，刷手們配合「洗白」，這些「零差評」「高分店鋪」背後的貓膩，讓人細思極恐。

另據大河報報導，有消費者反映，他們在網路平台上吐槽某商品不好用的負評帖，莫名其妙就消失了。並且發現在好多直播電商平台的負評區裡，充滿著各種好評和誇張貼文。究竟是誰，在網路各大平台上操控輿情，興風作浪？

不光是網路水軍在暗中操作牟利，個別正規平台為了整體流量和利益，也在暗中撮合這種刷評控評模式。除了刷好評、刷口碑外，為用戶虛假漲粉，也是水軍刷手的重要生財之道。在仲介推薦的「千川群」中，可以發現了一個號稱是「綜合多平台業務網站，自助下單」的非法網站。

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