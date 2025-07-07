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大陸與巴西加強基礎設施、醫藥、新能源領域合作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李強當地時間5日在里約熱內盧會見巴西總統魯拉。（新華社）
大陸國務院總理李強當地時間5日在里約熱內盧會見巴西總統魯拉。（新華社）

中國大陸和巴西雙方簽署合作文件，加強在基礎設施、醫藥、新能源等領域務實合作。大陸國家發改委7日在官網公布，在中巴兩國領導人共同見證下，國家發展改革委副主任劉蘇社在巴西當地時間5日晚間與巴西有關部門負責人簽署關於兩國發展戰略對接第二階段合作諒解備忘錄、人工智能合作等合作文件。

雙方簽署《中國國家發改委與巴西總統府民事辦公室關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計劃」「巴西新工業計劃」「生態轉型計劃」「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃第二階段合作諒解備忘錄》，加強雙方在基礎設施、醫藥、新能源等領域務實合作。

雙方還簽署《中國國家發改委與巴西科技創新部關於共建中國—巴西人工智慧應用合作中心的諒解備忘錄》，在夯實人工智慧發展基礎、提供開源開放服務、加強產業創新合作對接、促進人才培育等方面開展務實合作。

大陸總理李強上周六在里約熱內盧與巴西總統魯拉會面時說，中國大陸願同巴西發揮互補優勢，在高質量共建「一帶一路」框架下，鞏固深化雙邊貿易、金融、基礎設施建設等合作，拓展數位經濟、綠色經濟、科技創新、航天等領域合作，增強兩國發展動能；加強教育、青年、醫療衛生等合作，進一步便利人員往來。

雙方在會見後共同見證簽署財政金融、人工智慧、發展戰略對接、航天等領域合作文件。

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